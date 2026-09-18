شبکه جیو نیوز به نقل از منابع بیمارستانی در ایالت خیبرپختونخوای پاکستان اعلام کرد که در انفجار انتحاری امروز جمعه ۲۷ شهریور حین نماز جمعه دست کم ۱۱ نفر جان خود را از دست داده و تعداد زیادی نیز زخمی شدند.

جوان آنلاین: پلیس در شهر کوهات واقع در ایالت خیبرپختونخوا در شمال غرب پاکستان با تایید حمله انتحاری امروز به مسجدی در نزدیکی مرکز پلیس گفت که یک تروریست نیز در واکنش نیرو‌های امنیتی کشته شده است.

شبکه پاکستانی جیو نیوز به نقل از پلیس و منابع بیمارستانی به رسانه‌های محلی گفتند که ۱۱ نفر از جمله پنج پلیس کشته و دست کم ۳۰ نفر دیگر زخمی هستند.

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پیامی حمله تروریستی امروز در شهر کوهات را محکوم کرد.

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت حمله انتحاری به مسجد شهر کوهات را برعهده نگرفته است با این حال داعش، تحریک طالبان پاکستان و جماعت الاحرار از جمله گروه‌های تروریستی هستند که همواره مسوولیت چنین حملاتی را در گذشته برعهده گرفته‌اند.

روز گذشته ارتش پاکستان اعلام کرد که درپی انفجار بمب در ایالت خیبرپختونخوا ۶ نفر از نظامیان این کشور جان باختند.

یازدهم مرداد امسال یک مرکز پلیس در شهر سوات واقع در ایالت خیبرپختونخوا هدف بمب‌گذاری انتحاری قرار گرفت که طی آن دست کم ۱۵ نفر از نیرو‌های پلیس پاکستان کشته شدند.