تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به سوریه/ درگیری مسلحانه در درعا

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر به خاک سوریه حمله کرد.
اشغالگران صهیونیست امروز با ۹ دستگاه خودروی نظامی به وادی الرقاد در حومه غربی استان درعا یورش بردند.
مناطق جنوبی سوریه که بخشهایی از آن پس از سقوط نظام سابق به اشغال رژیم صهیونیستی درآمده است، تقریبا همه روزه در معرض تجاوزات صهیونیستها قرار دارد.
درگیریهای مسلحانه در جنوب سوریه
منابع سوری از درگیریهای مسلحانه و شنیده شدن صدای انفجار در حومه درعا در جنوب سوریه خبر دادند.
اخیرا شهر الصنمین در حومه درعا شاهد درگیری میان عناصر وابسته به حکومت جولانی و افراد مسلح بوده است.