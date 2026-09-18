جوان آنلاین: تیم ملی بسکتبال مردان ایران در مرحله نیمهنهایی بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا برابر کره جنوبی به میدان رفت و با نتیجه ۷۷ بر ۵۱ شکست خورد تا از صعود به دیدار نهایی بازبماند.
کره جنوبی از همان کوارتر نخست برتری خود را حفظ کرد و در هر چهار کوارتر به برتری رسید.
ایران در برخی آمارهای دفاعی عملکرد بهتری داشت. ملیپوشان ایران با ۳۹ ریباند مقابل ۳۶ ریباند کره جنوبی و ۹ توپربایی مقابل ۵ توپربایی حریف برتری داشتند. تعداد ترناورهای دو تیم نیز برابر و ۱۴ بود.
با این حال کره جنوبی در شوتهای سهامتیازی و پاس گل برتری محسوسی داشت. کرهایها ۱۴ پرتاب سهامتیازی از ۳۳ تلاش خود را وارد سبد کردند، در حالی که ایران تنها ۲ پرتاب از ۲۳ تلاش را به ثمر رساند تا آمار بسیار ضعیفی در پرتاب ۳ امتیازی داشته باشد.
کره جنوبی همچنین ۲۲ پاس گل داشت و ایران ۱۳ پاس گل ثبت کرد. در مجموع شوتهای دو امتیازی نیز کره ۴۶ درصد موفق و ایران ۳۸ درصد تلاش موفق داشتند.
در ترکیب ایران، محمد جمشیدی با ۱۲ امتیاز بهترین امتیازآور تیم بود و مهدی حیدری با ۹ و ارسلان کاظمی با ۸ امتیاز در ردههای بعدی قرار گرفتند.
در سوی مقابل، لی هیوک با ۲۶ امتیاز و لی وون با ۱۹ امتیاز بهترین امتیازآوران کره جنوبی بودند.
خلاصه آماری:
کره جنوبی ۷۷ - ۵۱ ایران
کوارترها: ۱۲-۸، ۲۴-۱۶، ۲۵-۱۳، ۱۶-۱۴ به سود کره جنوبی
پرتاب منطقهای: کره ۴۴٪ و ایران ۲۵٪
شوت دو امتیازی: کره ۴۶٪ و ایران ۳۸٪
شوت سه امتیازی: کره ۴۲٪ و ایران ۹٪
پرتاب آزاد: کره ۷۳٪ و ایران ۷۰٪
ریباند: کره ۳۶ - ایران ۳۹
پاس گل: کره ۲۲ - ایران ۱۳
ترناور: کره ۱۴ - ایران ۱۴
توپربایی: کره ۵ - ایران ۹
بلاک: کره ۲ - ایران ۲