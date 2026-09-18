ورود ۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین به کشور در آستانه مهرماه

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0645\u0637\u0647\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f\u062e\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u06f3\u06f1 \u0627\u062a\u0648\u0628\u0648\u0633 \u062f\u0648\u06a9\u0627\u0628\u06cc\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0637\u06cc \u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0648\u06af\u0627\u0646 \u062d\u0645\u0644\u200c\u0648\u0646\u0642\u0644 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0634\u062f.