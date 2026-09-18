جوان آنلاین: کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تاریخ فراموش نخواهد کرد؛ در میناب، مدرسه‌ای به خون ۱۶۸ کودک آغشته شد و در لامرد، زمین ورزشی به کشتارگاه غیرنظامیان بدل گردید.

غریب آبادی با اشاره به اینکه اکنون همگان اذعان دارند که وقایع میناب و لامرد، نه یک خطای عملیاتی، بلکه جنایت جنگی آشکاری بود، گفت: آمریکا نمی‌تواند با خروج از شورای حقوق بشر، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند.

وزارت خارجه دولت تروریستی آمریکا رسماً به عضویت و مشارکت آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل پایان داد.

این اقدام تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که یک هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرد شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حمله ارتش تروریستی آمریکا به مدرسه‌ای در مینابِ ایران که در آن نزدیک به ۲۰۰ کودک و کادر آموزشی به شهادت رسیدند، می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد.

این وزارتخانه شورا را متهم کرد که به ترویج آنچه «اظهارات ضدآمریکایی» خواند، دامن می‌زند!