دیدار وزیر خارجه پاکستان با سفیران ترکیه و انگلیس درباره تحولات منطقه

وزیر خارجه پاکستان در دیدار با سفیران ترکیه و انگلیس در اسلام آباد درباره تحولات منطقه‌ای و نقش آنها در اوضاع کنونی صحبت کرد.

جوان آنلاین: اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان در دیدار با عرفان نظیراوغلو سفیر ترکیه در اسلام آباد بار دیگر بر تعهدات کشورش برای تعمیق روابط بیشتر با آنکارا در حوزه‌های کلیدی و اصلی تاکید کرد.

به نوشته روزنامه The Nation، وی همچنین در این دیدار بر ضرورت هماهنگی‌های لازم و نزدیک دپارتمان‌های مرتبط برای برگزاری کمیسیون مشترک و هشتمین جلسه شورای همکاری استراتژیک با دیدگاهی به دستورکار پیشرفته دو جانبه بین دو کشور تاکید کرد.

این دو همچنین به تبادل دیدگاه‌های مربوط به اوضاع منطقه‌ای نیز پرداختند و وزیر خارجه پاکستان اصرار کرد که مذاکره و دیپلماسی همچنان تنها راه قابل قبول برای حل مسائل و دستیابی به صلح، ثبات و رفاه بادوام در منطقه است.

وزیر خارجه پاکستان در دیداری جداگانه با جین ماریوت سفیر انگلیس در پاکستان نیز به بررسی روابط بین دو کشور و راه‌هایی برای تقویت همکاری‌های دوجانبه پرداخت.

بر اساس اعلام وزارت خارجه پاکستان، این دیدار پس از سفر اسحاق‌دار به انگلیس در اوت و فرصت‌هایی برای تقویت و گسترش همکاری در بسیاری از حوزه‌های مشترک انجام شده است.

اسحاق‌دار همچنین بر اهمیت همکاری در سطح بالا بین دو کشور تاکید کرد و به تبادل دیدگاه‌ها با سفیر انگلیس در اسلام آباد درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت.