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تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

انتخابات در روسیه در بحبوحه تبادل حملات با اوکراین

3 همزمان با شروع رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی روسیه که اولین مورد از نوع خود از زمان آغاز جنگ در اوکراین است، روسیه پنجشنبه شب تا بامداد جمعه هدف حمله پهپادی قرار گرفت و تقریباً ۳۵۰ پهپاد به سمت منطقه مسکو شلیک شدند.

جوان آنلاین: سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، اظهار داشت که بین ساعت ۸ شب پنجشنبه و صبح جمعه «بیش از ۳۵۰ پهپاد به سمت منطقه مسکو شلیک شدند».

به گزارش ایسنا، وی افزود که بیشتر پهپاد‌ها در منطقه اطراف مسکو سرنگون شدند، از جمله ۶۴ پهپادی که به پایتخت نزدیک شده بودند.

سوبیانین در پستی در پلتفرم خبری MAKS نوشت: «سامانه‌های دفاع هوایی وزارت دفاع ۱۵ پهپاد دیگر را که به سمت مسکو در حال پرواز بودند، منهدم کردند.»

وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی یک دوره ۱۲ ساعته، ۶۲۹ پهپاد اوکراینی را بر فراز سرزمین‌های روسیه و دریای سیاه سرنگون کرده‌اند.

نیرو‌های روسی ۶۲۹ پهپاد اوکراینی را در طول شب منهدم کردند

این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «در طول شب ۱۷ سپتامبر، بین ساعت ۸ شب تا ۸ صبح ۱۸ سپتامبر به وقت مسکو، سامانه‌های پدافند هوایی ما ۶۲۹ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق آستراخان، بلگورود، بریانسک، ولادیمیر، کالوگا، کورسک، اوریول، روستوف، ریازان، اسمولنسک و تولا و همچنین سرزمین کراسنودار، منطقه مسکو، جمهوری‌های آدیغیه و کریمه و همچنین بر فراز آب‌های دریای آزوف و دریای سیاه رهگیری و منهدم کردند.»

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد: یک مرکز لجستیکی را که محموله‌های نظامی را از اروپا به مقصد اوکراین ذخیره می‌کرد، هدف قرار دادیم. همچنین ما یک کشتی باری را در بندر چرنومورسک که در حال حمل تجهیزات نظامی برای نیرو‌های اوکراینی بود، هدف قرار دادیم.

در همین حال، مقامات اوکراینی اعلام کردند که منطقه اطراف کی‌یف، پایتخت، صبح جمعه مورد حمله یک پهپاد روسی قرار گرفته است.

تیمور تکاچنکو، فرماندار منطقه کی‌یف، گفت که این حمله پنج نفر از جمله سه کودک را زخمی کرده است.

تبادل حملات همزمان با آغاز رأی‌گیری برای انتخاب ۴۵۰ عضو دومای دولتی روسیه است، فرآیندی که تا ۶ عصر به وقت گرینویچ یکشنبه ادامه خواهد داشت.

حوزه‌های رأی‌گیری صبح جمعه، ۱۸ سپتامبر، در شرق دور روسیه، صبح زود باز شدند و آغاز یک فرآیند انتخاباتی سه روزه را رقم زدند که به طور گسترده برای حزب روسیه متحد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نتیجه‌ای قطعی تلقی می‌شود.

این در حالی است که شهردار سوچی گفت: رأی‌گیری در این شهر پس از حمله اوکراین به تجمعات انتخاباتی موقتاً متوقف شد.

ثبت نام برای این انتخابات محدود به احزاب حامی پوتین و کمپین نظامی علیه اوکراین بود. 

رأی‌گیری در سرزمین‌های اشغالی اوکراین نیز انجام خواهد شد. تعداد کمی در روسیه شک دارند که روسیه متحد در این انتخابات پیروزی قاطعی کسب خواهد کرد.

شبه جزیره‌های کامچاتکا و چوکوتکا، در سواحل اقیانوس آرام، اولین دو منطقه از ۱۱ منطقه زمانی روسیه هستند که رأی‌گیری در آنها آغاز شده است.

پوتین از شب سال نو ۱۹۹۹ بر روسیه حکومت کرده است، در حالی که حزب روسیه متحد از اوایل دهه ۲۰۰۰ بر سیاست روسیه تسلط داشته است.

مسکو هرگونه انتقاد از مبارزات انتخاباتی خود در اوکراین را ممنوع کرده است و انتخابات روسیه تحت کنترل شدید کرملین برگزار می‌شود و هرگونه شگفتی را بعید می‌سازد.

الا پامفیلووا، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، روز جمعه اعلام کرد که ۱۱۲۶ ناظر خارجی از ۱۳۳ کشور و ۱۳ سازمان بین‌المللی برای نظارت بر انتخابات پارلمانی وارد روسیه شده‌اند.

پامفیلووا در یک نشست خبری در مورد افتتاح حوزه‌های رأی‌گیری در سراسر کشور توضیح داد: «ما اکنون ۱۱۲۶ ناظر بین‌المللی و کارشناس انتخابات از ۱۳۳ کشور داریم... از جمله نمایندگانی از ۱۳ سازمان بین‌المللی، از جمله شرکای کلیدی ما از کشور‌های مشترک‌المنافع و سازمان همکاری شانگهای و همچنین نمایندگانی از محافل کارشناسی و حقوقی در کشور‌های مختلف.»

رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات افزود که ناظران بین‌المللی تمام اطلاعات لازم را برای درک نحوه برگزاری انتخابات در روسیه دریافت خواهند کرد.

وی همچنین اظهار داشت: «برای نظارت بر رأی‌گیری در خارج از کشور، با وجود تمام دشواری‌ها، اقدامات تحریک‌آمیز، رویکرد خصمانه در بسیاری از کشور‌های غیردوست و همچنین موانع گوناگون و ترفند‌های رذیلانه، ما موفق شدیم این نظارت عمومی را سازماندهی کنیم. «اتاق مدنی» (Civic Chamber) ۱۷۵ ناظر را برای حضور در ۸۹ شعبه اخذ رأی در ۵۹ کشور تعیین کرده است.»

مدودف: حضور شهروندان در انتخابات ما را به پیروزی نزدیک‌تر می‌کند

دیمیتری مدودف، نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه در تلگرام خود اعلام کرد امروز در یکی از حوزه‌های رای‌گیری در انتخابات دومای دولتی رای خود را به صندوق انداخت.

به نقل از خبرگزاری نووستی، مدودف هنگام رای دادن در یکی از حوزه‌های انتخابیه گفت: «هر کسی که در انتخابات و فرآیند رای‌گیری شرکت می‌کند، ما را به پیروزی بر دشمنمان نزدیکتر می‌کند.»

احزاب طرفدار پوتین

در مقابل حزب روسیه متحد، تنها احزابی که به درجات مختلف از پوتین و جنگ در اوکراین حمایت می‌کنند، اجازه شرکت داشتند: حزب کمونیست فدراسیون روسیه، حزب ملی‌گرای لیبرال دموکرات روسیه، حزب محافظه‌کار «روسیه عادل» و حزب لیبرال «مردم جدید».

حزب یابلوکا، تنها حزبی که آشکارا با جنگ مخالف بود، در ابتدا اجازه شرکت داشت، اما ماه گذشته در بحبوحه سرکوب همه اشکال مخالفت، توسط دادگاه‌ها از شرکت در انتخابات منع شد.

پایتخت تقریباً خالی از پوستر‌های انتخاباتی است و تنها نشانه‌های سازماندهی انتخابات، پوستر‌هایی است که توسط مقامات توزیع شده و شهروندان را به رفتن به پای صندوق‌های رأی ترغیب می‌کند و شعار «رأی شما قدرت روسیه است» را بر خود دارد.

این انتخابات اولین انتخابات پارلمانی است که از زمان آغاز جنگ اوکراین در روسیه برگزار می‌شود و به نظر می‌رسد نتیجه آن از پیش به نفع حزب روسیه متحد که از اوایل دهه ۲۰۰۰ بر سیاست روسیه تسلط داشته، تعیین شده است.

در حالی که انتظار نمی‌رود هیچ شگفتی بزرگی رخ دهد، این انتخابات به عنوان سنجشی از حمایت عمومی از کرملین پس از سال‌ها جنگی که جان صد‌ها هزار نفر را گرفته و زندگی روزمره شهروندان روسیه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، عمل می‌کند.

برچسب ها: روسیه ، انتخابات ، اوکراین
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