شرکت آمریکایی سازنده پهپاد با ارتش پاکستان قرارداد امضا کرد

جوان آنلاین: «برت ولیکوویچ»، از بنیانگذاران شرکت آمریکایی سازنده پهپاد «پاورس» به رویترز گفت این شرکت با ارتش پاکستان تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده که شامل یک سفارش اولیه برای تجهیزات مرتبط با پهپاد نیز می‌شود.

به گزارش تسنیم، ولیکوویچ با اشاره به ملاحظات امنیتی از ارائه جزئیات این سفارش خودداری کرد، اما گفت که این توافق در حوزه سامانه‌های هوایی بدون سرنشین قرار دارد. وی همچنین به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، از اعلام ارزش این سفارش خودداری کرد.

شرکت پاورس که پهپاد‌های هوایی و دریایی را برای کاربرد‌های نظامی و صنعتی تولید و عرضه می‌کند، قرار است اوایل اکتبر با شرکت «آئورئوس گرین‌وی هولدینگز» ادغام شود؛ شرکتی که دو نفر از پسران دونالد ترامپ از سهامداران آن هستند.

ارتش پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرده بود هیئتی از شرکت پاورس به ریاست ولیکوویچ با «عاصم منیر»، فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرده و دو طرف درباره خرید تجهیزات دفاعی، تولید و توسعه ظرفیت‌های بلندمدت گفت‌و‌گو کرده‌اند. در بیانیه ارتش پاکستان اشاره‌ای به تفاهم‌نامه نشده است.

رویترز افزود این توافق در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط واشنگتن و اسلام‌آباد پس از سال‌ها تنش در حال گرم‌تر شدن است؛ ترامپ به‌طور علنی از فرمانده ارتش پاکستان تمجید کرده و اسلام‌آباد نیز مجموعه‌ای از ابتکار‌های اقتصادی، مالی و دفاعی را با هدف تقویت روابط با آمریکا دنبال کرده است.