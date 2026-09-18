کد خبر: 1380035
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تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۴
سیاست » اخبار کلی

رییس جمهور در همایش جان‌فدایان: ایران متعلق به همه ایرانیان است

1 پزشکیان در رزمایش جان‌فدایان: ایران متعلق به همه ایرانیان است و حفظ عزت و سربلندی آن، نیازمند وحدت، همدلی و مشارکت همگانی است

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در رزمایش ۳۱۳ هزار جان‌فدای ایران و در بین مردم حضور یافت.

رزمایش ۳۱۳ هزار نفری از ساعت ۸ صبح امروز (جمعه ۲۷ شهریور) با رمز «لبیک یا خامنه‌ای» و با مشارکت گروه‌های مردمی در تهران برگزار شد؛ و رییس جمهور کشورمان نیز در این رزمایش شرکت کرد. 

مسعود پزشکیان در حاشیه این رزمایش در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با بیان این که جان ما فدای مردم و ایران است تاکید کرد: ما جانمان فدای مردم و کشور و ایران است و با تمام وجود برای کشور در حال تلاشیم.

او با تاکید بر لزوم اتحاد و انسجام در داخل کشور اظهار داشت: وحدت و انسجام در تمام مسائل دشمن را ناامید می‌کند.

پزشکیان رئیس‌جمهور صبح امروز جمعه در رزمایش جان‌فدایان ایران که با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است، حضور یافت و از جلوه‌های باشکوه همبستگی، انسجام و وفاداری ملی شرکت‌کنندگان تجلیل کرد.

رئیس‌جمهور در این اجتماع مردمی، حضور گسترده اقشار مختلف مردم را نمادی روشن از پیوند عمیق ملت با ایران و اراده جمعی برای صیانت از عزت، استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار کشور دانست و از حضور مسئولانه و آگاهانه مردم در این رزمایش قدردانی کرد.

پزشکیان با تجلیل از حاضران در رزمایش «جان‌فدایان ایران»، حضور مردم را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری ملی و تعلق خاطر آنان به سرزمین ایران توصیف و تصریح کرد: ایران متعلق به همه ایرانیان است و حفظ عزت و سربلندی آن، نیازمند وحدت، همدلی و مشارکت همگانی است.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، پویش جان فدا ، ایران
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