گرفتار ماندن رانندگان آمریکایی با افزایش هزینه ناشی از جنگ علیه ایران

جوان آنلاین: شبکه خبری سی‌بی‌اس با اشاره به افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا به دلیل جنگ علیه ایران، اعلام کرد که با توجه به افزایش قیمت انرژی، چشم اندازی برای کاهش فشار بر رانندگان آمریکایی دیده نمی‌شود.

به گزارش تسنیم، سی بی اس در گزارش خود نوشت: قیمت بنزین و گازوئیل روز پنجشنبه همچنان رو به افزایش بود و کارشناسان انرژی هشدار دادند که این هزینه‌ها احتمالاً در روز‌های آینده در بحبوحه درگیری‌های ژئوپلیتیکی وخیم‌تر در خارج از کشور افزایش خواهد یافت.

پاتریک دی هان، متخصص نفت در موسسه GasBuddy، که قیمت سوخت در ایالات متحده را دنبال می‌کند، گفت: «مصرف‌کنندگان باید برای قیمت‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تری برنامه‌ریزی کنند.»

طبق گزارش‌ها، میانگین ملی قیمت بنزین یک شبه ۷ سنت افزایش یافت و به ۴.۴۴ دلار در هر گالن رسید که تقریباً ۵۰ درصد از قبل از شروع جنگ ایران در فوریه افزایش یافته است.

گازوئیل، که برای حمل و نقل مواد غذایی و سایر کالا‌ها در سراسر ایالات متحده ضروری است، به رکورد ۶.۴۰ دلار رسید که از ابتدای سپتامبر ۷۷ سنت افزایش یافته است.

تام کلوزا، مشاور ارشد انرژی در شرکت گلف اویل به سی‌بی‌اس گفت که برخی از رانندگان با رانندگی کمتر به افزایش قیمت بنزین واکنش نشان می‌دهند. اما کاهش مصرف دیزل با توجه به اینکه این سوخت به طور گسترده در حمل و نقل جاده‌ای، راه‌آهن، ساخت و ساز و سایر فعالیت‌های تجاری حیاتی استفاده می‌شود، دشوارتر است.

وی افزود: «کمربند ایمنی خود را ببندید و بدانید که تورم احتمالاً با این قیمت‌های بالا برای محصولی که احتمالاً برای شما اهمیت زیادی ندارد، یعنی سوخت دیزل، تشدید خواهد شد. هر چیزی که در سراسر کشور حرکت می‌کند و همه محصولات کشاورزی به خرج کردن پول برای این سوخت وابسته هستند.»

کلوزا گفت، علاوه بر کالا‌های مصرفی، افزایش قیمت دیزل می‌تواند قبوض آب و برق آمریکایی‌ها را نیز افزایش دهد. او گفت، ساکنان شمال شرقی به ویژه ممکن است زمستانی پرهزینه را در پیش داشته باشند، زیرا حدود ۴ میلیون خانوار برای گرم نگه داشتن خانه‌های خود به نفت گرمایشی ساخته شده از دیزل متکی هستند.