زبان و ادب پارسی گنجی نهاده در خزانه فرهنگ بشری است

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، به مناسبت روز بزرگداشت استاد شهریار و «روز شعر و ادب فارسی»، در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی، نوشت: «زبان و ادب پارسی، گنجی است نهاده در خزانه فرهنگ بشری و پلی است که قرن هاست جانهای دور را به یکدیگر نزدیک کرده و میان ملتها رشته پیوند زده است.
۲۷ شهریور، روز بزرگداشت استاد شهریار و روز شعر و ادب پارسی، مجالی است برای درنگ در این میراث گرانبها.
استاد شهریار زبان پارسی را خانه خویش یافت و شعر را آیینهای کرد برای دیدن آنچه در هیاهوی روزگار از چشم ما پنهان میماند. اما سهم او در این میان تنها خدمت به زبان و ادب فارسی نبود که یادآوری پاسداشت مامن و موطن اصلی این زبان نیز بود:
خاک لیلای وطن را جان شیرین بر سر افشان
خسروان عشق درس عبرت از مجنون گرفتند.»