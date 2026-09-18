کد خبر: 1380029
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تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۵
سیاست » اخبار کلی
حجت الاسلام طائب:

آمریکا‌یی‌ها این منطقه را با شکست ترک خواهند کرد

2 رئیس سازمان بسیج گفت: در آینده نزدیک دنیا خواهد دید آمریکایی‌ها این منطقه را با شکست ترک می‌کنند.

جوان آنلاین: حجت الاسلام حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح امروز در رزمایش بزرگ جان‌فدا در تهران طی سخنانی اظهار داشت: اگر ملتی مومنانه بایستد خداوند مسیر فتح قله‌ها را برایش باز می‌کند.

وی افزود: پوییش جان‌فدا بزرگترین پویش مردمی در تاریخ جنگ‌های دنیا است و هیچ‌کجا سراغ نداریم ملتی اینگونه حضور یابد و در میادین کشور مشتاقانه برای رزم در همه میدان‌ها اعلام حضور کند. 

حجت الاسلام طائب ادامه داد: مقاومت مردم قطب نمای مسئولین کشور و عامل و پیروزی بر دشمن است. وقتی دشمن مشاهده می‌کند ملت ما ده‌ها میلیون جان‌فدا دارد شکست را می‌پذیرد و جان‌فدایان امروز کابوس دشمنان این کشور و نماد مقاومت ملی وپیشرفت این کشور هستند. 

رئیس سازمان بسیج عنوان کرد:‌جان‌فدا نماد جمهوریت کشور و تاب‌آوری مردم در مقابل تهدیدات دشمن هستند. جان‌فدا نماد مردمی سازی دفاع و امنیت و تجلی دفاع و آمادگی کشور برای مبارزه و دفاع برای مقابله با هر تهدید و آمادگی برای ساخت کشور و فتح قله‌های تمدنی خواهد بود. آگاهی و غیرت این ملت خالق پدیده‌های و معجزه‌هایی همچون جان‌فدا است.

وی تاکید کرد: این مردم بودند که در قالب این پویش توان خود را به نمایش گذاشتند و اعلام کردند که حاضرند جان و مالشان را فدای این سرزمین و دینشان بکنند.

حجت الاسلام طائب تصریح کرد: ما امروز شاهد حضور ۱۰۰‌ها هزار نفر در این پویش در تهران بزرگ هستیم که مراحل الحاق جان‌فدایان به گردان‌های دفاعی و تکمیل آموزش‌های مقدماتی و برگزاری آموزش‌های تکمیلی در رسته‌های مختلف زمینی، هوایی و دریایی و آماده شدن برای دفذادع همه جانبه هستیم.

رئیس سازمان بسیج گفت: این حرکت میلیونی (آموزش نظامی) که از تهران بزرگ شروع شد به ترتیب در همه میادین و شهر‌ها به نمایش گذاشته خواهد شد و کمر دشمن را خم خواهد کرد. زمانی دشمن فکر می‌کرد شش هفته‌ای می‌توانند این ملت را شکست دهند، اما این ملت ارتش یک تریلیون دلاری و رژیم صهیونیستی را شکست دادند و امروز با حضور خودشان در میادین مختلف تاب آوری در مقابل دشمن را به نمایش گذاشتند.

وی با بیان اینکه امروز بیش از ۶۰ درصد مردم آمریکا با انتقاد به جنگ علیه ایران می‌گویند این جنگ چه دستاوردی داشته است، گفت: این ملت وقتی مقاومت می‌کند تنگه‌های دفاعی خود مانند تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد و دشمن را مجبور به ترک این منطقه خواهد کرد و در آینده نزدیک دنیا خواهد دید آمریکایی‌ها این منطقه را با شکست ترک می‌کنند.

حجت الاسلام طائب گفت: امروز شاهد هستیم مردم با ۲۰۰ شب حضور خود هم میدان رزم و هم میدان خیابان را پر کرده‌اند و اگر ۱۰۰‌ها شب دیگر نیز لازم باشد در خیابان می‌ایستند.

برچسب ها: رئیس سازمان بسیج ، پویش جان فدا ، آمریکا
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