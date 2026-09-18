جوان آنلاین: به نقل از پایگاه النشره، یک منبع که از آن به آگاه یاد شده به شبکه «کان ۱۱» تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت که کویت و «اسرائیل» در سایه تحرکات و حملات منطقهای، در حال انجام گفتوگوهای محرمانه با یکدیگر هستند.
به گزارش ایرنا، در این گزارش به نقل از یک وزیر سابق در دولت کویت (بدون ذکر نام) ادعا شده است: همکاری میان کشورهای حوزه خلیج فارس و «اسرائیل» برای مهار دشمنان مشترک و حفظ امنیت و ثبات این کشورها، یک دستآورد برای همه است.
این خبر پس از آن مطرح میشود که «یوسی شیلی» سفیر رژیم صهیونیستی در امارات مدعی شد که به زودی یک کشور دیگر به توافق ابراهیم میپیوندد.
وی گفت: به زودی یک کشور دیگر و چه بسا کویت به توافق ابراهیم خواهد پیوست.
توافق سازش موسوم به پیمان ابراهیم ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ (۲۵ شهریور ۱۳۹۹) با میانجیگری ایالات متحده بین رژیم صهیونیستی با امارات و بحرین در کاخ سفید به امضا رسید. این توافق در سطح رسمی با شعار گسترش صلح، همکاری اقتصادی و توسعه روابط دیپلماتیک معرفی شد و اینطور نمایش داده شد که امارات در قبال متوقف کردن شهرکسازیهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، این توافقنامه را امضا میکند.