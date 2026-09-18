کد خبر: 1380024
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تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲
سیاست » اخبار کلی

رزمایش بزرگ جان‌فدای ایران آغاز شد

21 رزمایش بزرگ جان‌فدای ایران از دقایقی پیش در تهران آغاز شد.

جوان آنلاین: رزمایش بزرگ جان‌فدای ایران از دقایقی پیش با حضور گردان‌های رزمی پویش جان‌فدا و اقشار مختلف مردم در تهران و همزمان در سراسر کشور آغاز شد.

این مراسم در تهران با رژه ۳۱۳ هزار نفری گردان‌های رزمی بسیج و پویش جان‌فدا و سایر اقشار از میدان امام حسین (ع) تا میدان انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

شماری از پهپاد‌های ایرانی نیز به نمایش درآمدند و بخشی از توانمندی‌های پهپادی کشور در معرض دید قرار گرفت.

حضور جانبازان دفاع مقدس در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جانفدایان

حجت‌الاسلام حسین طائب رئیس سازمان بسیج در این آیین مردمی و بزرگ به سخنرانی پرداخت.

از جمله دیگر برنامه‌های این آیین، رژه بانوان بود که در مسیر رزمایش به اجرا در آمد.

نوجوانان جان‌فدای ایران نیز رژه رفتند.

جانفدایان کفن پوش در مراسم ۳۱۳ هزار نفری جانفدایان

به گفته سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه تهران بزرگ، در تهران حدود ۵۰۰ هزار نفر برای شرکت در این رزمایش ثبت نام کرده بودند.

برچسب ها: رزمایش جان فدا ، تهران ، میدان امام‌حسین (ع)
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