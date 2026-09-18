دست رد کره جنوبی به سینه ترامپ: اعزام نیرو به تنگه هرمز در کار نیست

با وجود فشار‌های آمریکا بر کره جنوبی رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که قصد اعزام نیرو به تنگه هرمز را ندارد.

جوان آنلاین: به نقل از آر تی، لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی تصریح کرد که کشورش هرگز دست به استقرار نیرو در تنگه هرمز نخواهد زد.

به گزارش مهر، این در حالی است که آمریکا به فشار‌های خود بر کره جنوبی برای مداخله در بازگشایی تنگه هرمز ادامه می‌دهد.

پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده بود که از رئیس جمهور کره جنوبی خواسته تا در این روند مشارکت داشته باشد، اما با پاسخ منفی رو به رو شده است.

پیشتر وزیر خارجه کره‌جنوبی در تماس تلفنی با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره تحولات اخیر خاورمیانه و وضعیت تنگه هرمز گفت‌و‌گو کرد.

یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه کره‌جنوبی در تشریح این گفت‌و‌گو گفت: وزیر خارجه موضع ما را مبنی بر اینکه درباره اعزام احتمالی هیچ تصمیمی گرفته نشده است، منتقل کرد و بر اهمیت بازگرداندن هرچه سریع‌تر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد.