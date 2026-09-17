سردار کارگر: صداوسیما در دو جنگ‌ تحمیلی اخیر خوش درخشید

جوان آنلاین: سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور صبح امروز (پنجشنبه) در جلسه شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور که با حضور اعضای ستاد مرکزی راهیان نور کشور برگزار شد، با اشاره به خدمات ارزشمند رسانه ملی در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس هشتساله و همچنین عرصه مقاومت، از عملکرد صداوسیما در این حوزهها قدردانی کرد و اظهار داشت: صداوسیما در حوزههایی که به انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت، عزت، قدرت و اقتدار کشور مربوط بوده، واقعاً سنگ تمام گذاشته است.
به گزارش دفاع پرس، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت به هجمههای صورت گرفته علیه رسانه ملی واکنش نشان داد و افزود: صداوسیما یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است. اگر دشمن به ارکان نظام حمله کند، طبیعی است؛ چراکه دشمنی خودش را دنبال میکند، اما در داخل کشور، خودیها نباید به ارکان نظام حمله کنند. این موضوع واقعاً قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: البته ممکن است نسبت به صداوسیما انتقادهایی وجود داشته باشد و انتقاد نیز حق افراد است، اما باید مراقب باشیم که حرف دشمن از دهان ما خارج نشود. انتقاد با تخریب تفاوت دارد و باید انتقادها به شکل صحیح و سازنده مطرح شوند.
سردار کارگر با اشاره به حمله دشمن به ساختمان صداوسیما در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان گفت: در جنگ ۱۲ روزه صداوسیما را زدند و در جنگ رمضان دوباره به صداوسیما حمله کردند و دلیل آن مشخص است؛ چون صداوسیما در حال دفاع از نظام و کشور است.
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور خاطرنشان کرد: اگر صداوسیما در دفاع و مقاومت کشور مؤثر نبود، چرا دشمن باید آن را هدف قرار دهد، امروز ما در برابر یک امپراطوری رسانهای قرار داریم و صداوسیما در مقابل این امپراطوری رسانهای در حال فعالیت و تلاش است.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به انتقاد برخی مسئولان از صداوسیما اظهار داشت: بسیاری از مسئولانی که امروز از صداوسیما انتقاد میکنند، اگر با رأی مردم مسئولیت گرفتهاند، باید بدانند که همین صداوسیما برای انتخابات زحمت کشیده و در فرآیند اطلاعرسانی و برگزاری انتخابات نقش داشته است. اینکه به چنین مجموعهای اینگونه حمله شود، درست نیست.
وی با اشاره به تغییرات عرصه رسانههای سنتی پس از گسترش فضای مجازی و شبکههای اجتماعی گفت: از زمانی که فضای مجازی و شبکههای اجتماعی گسترش پیدا کردهاند، رسانههای سنتی در همه جای دنیا با چالشهایی مواجه شدهاند. این موضوع تنها مربوط به ایران نیست؛ چراکه اینترنت در اختیار مردم است و فضای مجازی بخش مهمی از زندگی مردم را دربرگرفته است.
سردار کارگر ادامه داد: امروز بسیاری از اخباری که صداوسیما منتشر میکند، پیش از آن از طریق فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در اختیار مردم قرار گرفته است؛ بنابراین ممکن است مخاطب صداوسیما کمتر شده باشد، اما این مجموعه همچنان در حال تلاش است.
وی افزود: مسئله دیگر این است که صداوسیما محدودیتهایی دارد. باید ببینیم انتظار ما از رسانه ملی چیست. اینکه برنامههایی که در شبکههای ماهوارهای بدون هیچ حساب و کتاب و بدون رعایت ضوابط اخلاقی و انضباط رسانهای پخش میشوند را با صداوسیما مقایسه کنیم، واقعاً بیانصافی است.
صداوسیما در فتنه ۸۸ و جنگهای اخیر نقش اساسی داشت
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با تأکید بر نقش صداوسیما در مقاطع حساس کشور گفت: من واقعاً از مجموعه صداوسیما تشکر میکنم. خودم در فتنه سال ۱۳۸۸ در فراجا مسئولیت داشتم و یکی از ارکان اساسی که در مقابل دشمن ایستاد و اجازه نداد اتفاقی که دشمن و جریانهای وابسته به آن دنبال میکردند، محقق شود، صداوسیما بود.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه نیز صداوسیما نقش مهمی داشت. در اتفاقات دیماه که رهبر شهید از آن بهعنوان کودتا یاد کردند، کدام دستگاه آمد و ایستاد و به مردم اطلاعرسانی کرد؟ صداوسیما در این مقاطع در کنار مردم بود.
سردار کارگر خاطرنشان کرد: در جنگ رمضان نیز صداوسیما وظیفه خود را انجام داد؛ بنابراین واقعاً بیانصافی است که ما با صداوسیما اینگونه برخورد کنیم. بله، انتقاد وارد است و باید انتقادها را مطرح کرد، اما انتقاد با تخریب فرق دارد. اینکه ما به شکلی عمل کنیم یا حرف بزنیم که به مردم بگوییم صداوسیما را نبینید، حرفی است که دشمن نیز مطرح میکند. باید مراقب باشیم ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم.
انتقاد از رسانه موجب تخریب نباشد
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به قدردانی رئیسجمهور هنگام بازگشت از هند و در فرودگاه از صداوسیما، گفت: این نشان میدهد که رسانه ملی کار خودش را انجام داده و باید موضوع را منصفانه و به دور از برخوردهای احساسی مورد توجه قرار داد.
سردار کارگر با تأکید بر ضرورت تقویت رسانه ملی اظهار داشت: ما نباید خودمان را با شرایط رسانهای دنیا به شکل نادرست مقایسه کنیم. امروز امپراطوری رسانهای از آژانسهای خبری و خبرگزاریهای بزرگ در اختیار جریانهای رسانهای قدرتمند، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند.
وی ادامه داد: ما امروز در شرایط جنگ ترکیبی قرار داریم و یکی از ابعاد مهم این جنگ، جنگ شناختی است. در جنگ شناختی، رسانهها نقش بسیار مهمی دارند و دشمن تلاش میکند از طریق رسانهها بر افکار عمومی تأثیر بگذارد و اذهان مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور تأکید کرد: باید صداوسیما را تقویت کنیم. اگر انتقادی داریم، انتقاد کنیم، اما اجازه ندهیم این مجموعه تضعیف شود. صداوسیما یکی از ارکان نظام است و باید این موضوع را مورد توجه قرار دهیم. همانطور که اگر نیروهای مسلح، مسئولان و قوای کشور را تضعیف کنیم، کار اشتباهی انجام دادهایم، تضعیف رسانه ملی نیز درست نیست چراکه امروز دشمن تلاش میکند این ارکان را هدف قرار دهد؛ بنابراین اگر اشکالی نیز وجود دارد، باید آن را از مسیر درست و با هدف اصلاح مطرح کنیم، نه اینکه کاری کنیم که فردا خودمان مجموعهای را که در حال خدمت است، تضعیف کرده باشیم.
وی گفت: من خودم به نوبه خودم، در مسئولیتهایی که داشتهام، از صداوسیما واقعاً تشکر میکنم؛ چه از مسئولان و مدیران دورههای قبل و چه از مسئولان فعلی. هر زمان که به صداوسیما مراجعه کرده و با مسئولان این سازمان گفتوگو کردهایم، واقعاً با افرادی خادم و خدمتگزار مواجه شدهایم.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت ادامه داد: در پایان خاطرنشان کرد: از همه عزیزان در کشور خواهش میکنیم که دست به دست هم بدهیم و یک ایران قوی و مقتدر را به دنیا معرفی کنیم و اجازه ندهیم دشمن از اختلافات داخلی سوءاستفاده کند. من وظیفه خودم دانستم که از مجموعه صداوسیما و تلاشهای این سازمان در حوزه مسئولیتی که خودمان داریم، تشکر و قدردانی کنم.