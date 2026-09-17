رهبر حزب اتحاد ملی فرانسه اعلام کرد: ایران کشوری پیچیده و بسیار قدرتمندتر از آن است که دونالد ترامپ تصور می‌کرد.

جوان آنلاین: به نقل از تلویزیون رویترز، مارین لوپن رهبر حزب اتحاد ملی فرانسه در سخنانی پیرامون تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران خطاب به ترامپ گفت: ما همچنان باید بدانیم که او قصد داشت آنجا چه کار کند؛ چرا که فعلا هنوز نمی‌دانیم هدفش چه بوده است.

به گزارش مهر، رهبر حزب اتحاد ملی فرانسه افزود: وی (ترامپ) آشکارا به اهداف جنگی خود (علیه ایران) دست نیافته و در حال به آتش کشیدن کل جهان است. امروز در وضعیتی قرار داریم که خطر تورم جهانی ما را تهدید می‌کند؛ تورمی که برای همه ملت‌ها پیامد‌هایی خواهد داشت.

مارین لوپن سپس اضافه کرد: بهتر است ایالات متحده را متقاعد کنیم که به جنگ با کشوری دارای تمدنی کهن نرود؛ کشوری پیچیده که احتمالا بسیار قدرتمندتر از آن چیزی است که دونالد ترامپ تصور می‌کرد.