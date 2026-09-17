هشدار یونیسف: بیش از ۵۷ هزار کودک یمنی در دو هفته آواره شدند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داد، از سرگیری درگیری‌ها در یمن، خانواده‌ها را آواره کرده و بیش از ۱۰۴ هزار نفر از جمله بیش از ۵۷ هزار کودک فقط در دو هفته آواره شده‌اند.

جوان آنلاین: یونیسف درگزارش خود از اوضاع یمن نوشت: جنگ در این کشور باعث کشته و زخمی شدن کودکان و اختلال در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی شده و بیش از پیش بحران انسانی شدید در این کشور را تعمیق کرده است.

به گزارش ایرنا، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارشی منتشره در وبسایت این سازمان در روز چهارشنبه، عنوان کرد که درگیری‌ها در شهر تعز واقع در غرب یمن، حدیده در جنوب، مارب و برخی دیگر از مناطق آسیب دیده، کودکان را از خدمات ضروری محروم کرده است. ۲۶ مرکز مربوط به سلامت که تحت پوشش حمایتی یونیسف بود، با اختلال در خدمات مواجه شده‌اند. این در حالی است که ۲۴۳ مدرسه تعطیل شده‌اند و یا آموزش را متوقف کرده‌اند که این امر نیز به ۱۳۷ هزار کودک دانش آموز آسیب وارد کرده است.

یونیسف با بیان این که شیوه‌های واکنش اضطراری خود را برای رسیدگی به ۲۳۱ هزار کودک آسیب دیده در تشدید درگیری‌ها گسترش داده است، افزود: این سازمان در حال گسترش واکنش سریع در شرایط اضطراری برای دسترسی به ۲۳۱ هزار نفر از افراد آسیب دیده در جنگ است و کمک‌هایی نیز در راه می‌باشد.

ادوارد بیگبدر (Edouard Beigbeder) رئیس منطقه‌ای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: کودکان یمنی تا حالا در یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی زندگی کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها آگاهی کمی درباره جنگ و آوارگی داشته‌اند. اکنون ده‌ها هزار خانواده مجبور شده‌اند تنها طی دو هفته خانه‌های خود را ترک کنند. آن‌ها فقط با آنچه که می‌توانند حمل کنند، خانه را ترک می‌کنند. برای کودکانی که سال‌ها گرسنگی، آوارگی و اختلال در روند آموزش در مدارس را تجربه کرده‌اند این دور تازه جنگ و خشونت، اندک ثباتی را که در زندگی برایشان باقی مانده بود، نابود می‌کند.

یونیسف نوشت: حتی قبل از دور تازه درگیری ها، حدود ۱۲.۲ میلیون کودک یمنی نیاز به کمک‌های انسان دوستانه داشتند. بیش از ۲.۲ میلیون کودک زیر پنج سال در شرایط سوء تغذیه شدید قرار دارند و بیش از ۵۱۵ هزار کودک در شرایط سوء تغذیه حاد قرار دارند.

این در حالی است که ۳.۲ میلیون کودک از دسترسی کافی به مراقبت‌های سلامت، آب آشامیدنی و خدمات آب آشامیدنی بهداشتی محروم هستند و فقط ۶۰ درصد از تاسیسات بهداشتی کاملا فعال و کارامد هستند.

یونیسف در گزارش خود خواسته دبیر کل سازمان ملل متحد از همه طرف‌های درگیر را برای حفاظت از غیرنظامیان از جمله کودکان و تعهد به قوانین بین المللی بشردوستانه، تاسیسات سالم و دسترسی بدون مانه به مایحتاج انسانی تکرار کرد تا کمک‌های لازم هر چه زودتر به جوامع نیازمند برسد.

عربستان سعودی در ادامه حملات خود به یمن، صبح امروز مناطقی از شمال و جنوب این کشور را هدف حملات هوایی خود قرار داد.

به گزارش ایرنا، جنگنده‌های سعودی در دور تازه حملات صبح چهارشنبه شهر «عبس» (واقع در استان الحجه-شمال غربی یمن) یمن را هدف قرار دادند که در پی آن چهار خودرو منهدم شدند.

بر اساس این گزارش، هواپیما‌های سعودی سه دکل مخابراتی را در مناطق «الذکره» و «الحوبان» در شهرستان التعزیه (استان تعز-جنوب غربی یمن) و منطقه «الراهدة» در شهرستان خدیر (استان تعز) هدف قرار دادند.

هانس گروندبرگ فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به تازگی در پی برگزاری نشست سازمان ملل درباره یمن و درگیری‌ها با عربستان هشدار داد که اگر این مرحله مهار نشود، پیامد‌های آن به مرز‌های یمن محدود نخواهد ماند.