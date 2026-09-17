مقاومت فلسطین اقدام خائنانه جدید رژیم مغرب را محکوم کرد

جوان آنلاین: در بیانیه کمیتههای مقاومت فلسطین آمده است: توافق جدید مغرب و رژیم صهیونیستی برای ارتقای سطح نمایندگی دیپلماتیک به سطح سفارتخانهها و مبادله سفیر را به شدت محکوم میکنیم. این توافق را پاداش سیاسی به رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب جنایاتش میدانیم.
به گزارش تسنیم، در این بیانیه آمده است: این توافق پیام بسیار خطرناکی است مبنی بر اینکه خون فلسطینیان ممکن است ریخته شود، غزه ممکن است همچنان محاصره و ویران شود و این عادی سازی، مشروعیت بیشتری به جنایتکاران (صهیونیست) میدهد.
این بیانیه، توافق جدید میان حکومت مغرب و رژیم صهیونیستی را تعمیق رسمی روابط با رژیمی دانست که سرزمین فلسطین را اشغال کرده و مرتکب وحشیانهترین جنایات علیه مردم آن میشود.
در این بیانیه آمده است: تاکید میکنیم که عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی قادر به محو فلسطین نیست، نه سفارت خانهها میتوانند به رژیم غاصب در سرزمین ما مشروعیت ببخشند، و نه توافق نامهها میتوانند خون شهدا را پاک کند و هر کس (در اشاره به حاکمان مزدور و سازشکار خائن مغرب)، درهای پایتخت خود را به روی صهیونیستهای قاتل که مرتکب جنایات میشوند، بگشاید، باید این حقیقت را درک کند که تاریخ و ملتها هرگز با این اقدامات به عنوان یک اقدام سیاسی گذرا رفتار نخواهند کرد، بلکه آن را یک موضع سیاسی و اخلاقی میدانند که دارای پیامدها و مسئولیت هاست.
ما از ملت برادر در مغرب که تاریخی دیرینه در کمک به ملت فلسطین دارد، میخواهیم تا در دفاع از فلسطین و قدس با فریاد بلند به مخالفت با عادی سازی روابط با تمام ابزارها بپردازد، فلسطین بندی در یک توافق نامه و قدس برگهای برای چانه زنی و معامله نیست و خون غزه هم پلی برای تثبیت روابط عادی سازی نخواهد بود.
خاطر نشان میشود رژیم سازشکار مغرب که بر خلاف نظر و باور مردم این کشور در آخرین سال دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ تروریست در آمریکا، توافق ننگین عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را امضا و در حقیقت روابط پنهانی خود را رسمی و علنی کرده بود، این بار در توافق ننگین دیگر از پشت به ملت فلسطین خنجر زد و بر اساس این توافق، روابط خود را با جنایتکاران صهیونیست از سطح نمایندگی دیپلماتیک به سفارت ارتقا داد.
بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی، «گدعون ساعر وزیر امور خارجه اسرائیل روز چهارشنبه به دعوت «مایک والتز» سفیر آمریکا، یک نشست دیپلماتیک سه جانبه را با «ناصر بوریطه» وزیر امور خارجه مغرب، در نیویورک برگزار کرد. سه طرف، تعهد خود را به مجموعهای از اقدامات با هدف تقویت روابط بین اسرائیل و مغرب از جمله ارتقای دو نمایندگی دیپلماتیک به سطح سفارت و تعیین سفیر اعلام کردند.
پیشتر، رژیم صهیونیستی در آگوست ۲۰۲۱ یک دفتر «رابط» در مغرب افتتاح کرد ولی تا روز گذشته، آن را به سطح سفارت ارتقا نداده بود، حکومت سازشکار و خائن مغرب نیز در فوریه ۲۰۲۱ دفتر «رابط» خود را در تلآویو افتتاح کرد.
اعلام این خبر در زمانی اعلام شد که رژیم صهیونیستی در آستانه برگزاری انتخابات کنست (پارلمان) قرار دارد و بسیاری از ناظران این اقدام را انجام تبلیغات در حمایت از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رهبر حزب لیکود که جایگاه خود را در افکار عمومی داخلی و خارجی از دست داده است، ارزیابی میکنند.
اقدام مغرب برای ارتقای سطح روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی در حالی است که مخالفتهایی در داخل این کشور علیه عادیسازی روابط با رژیم اسرائیل وجود دارد و تاکنون دهها تظاهرات علیه عادی سازی روابط با تل آویو در شهرهای مختلف مغرب برگزار شده است.
مردم، احزاب و نخبگان مغرب مغرب، عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را به مثابه ارتکاب جنایت در حق فلسطینیان و مردم مغرب و بشریت میدانند.
پیشتر دهها روزنامهنگار مغرب پس از اعلام تاسیس دفتر یک شبکه تلویزیونی رژیم اسرائیل در کشورشان خواستار بستهشدن فوری دفتر این شبکه شدند. آنها افتتاح دفتر این شبکه را پیش از آنکه اقدام تحریکآمیز علیه روزنامهنگاران طرفدار حقیقت باشد، حرکتی برای تحریک احساسات مردم مغرب دانستند.
گروههای فلسطینی نیز عادیسازی روابط بین رژیم صهیونیستی و مغرب را «خیانت» به فلسطینیان دانستهاند، زیرا حل و فصل مناقشه بین رژیم اسرائیل و فلسطین را منوط به کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس و شرط اصلی برای عادیسازی روابط با تل آویو اعلام کردهاند.