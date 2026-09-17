۳ دلیل برای فصل توفانی رافینیا

جوان آنلاین: رافینیا، ستاره برزیلی بارسلونا، همچنان به روند فوقالعاده خود ادامه میدهد. او در پیروزی پرگل ۷ بر ۲ مقابل راسینگ سانتاندر در هفته ششم لالیگا، نقش مهمی در این برد داشت و نشان داد که یکی از بهترین دورههای دوران حضورش در باشگاه کاتالانی را سپری میکند.
به گزارش ایسنا، رافینیا در این مسابقه هتتریک کرد و شمار گلهایش در لالیگا را به ۹ گل رساند تا در صدر جدول گلزنان قرار بگیرد؛ او دو گل بیشتر از کیلیانام باپه، ستاره فرانسوی رئال مادرید به ثمر رسانده است.
رافینیا همچنین در لیگ قهرمانان اروپا دو گل زده تا مجموع گلهایش در این فصل به ۱۱ گل برسد. او در کنار این ۱۱ گل، ۳ پاس گل نیز در ۷ مسابقه ثبت کرده است.
رافینیا حالا به یکی از مهمترین شگفتیهای فصل جدید بارسلونا تبدیل شده؛ چراکه عملکرد هجومی چشمگیری داشته و به بازیکنی تعیینکننده در نتایج تیم تبدیل شده است. دلایلی برای درخشش این ستاره برزیلی در فصل جاری وجود دارد:
۱- بازوبند کاپیتانی
رافینیا پس از مصدومیت طولانیمدت فرنکی دییونگ، مسئولیت رهبری تیم را بر عهده گرفت. این وظیفه باعث شد مسئولیت بیشتری احساس کند و اعتمادبهنفس او نیز افزایش پیدا کند.
وینگر برزیلی همچنین حمایت آشکاری از سوی همتیمیهایش دریافت کرده و همین موضوع به او کمک کرده تا با نقش جدید خود به شکل مثبتی کنار بیاید و احساس مسئولیت بیشتری برای هدایت بارسلونا در مسیر رقابت برای صدر جدول داشته باشد.
۲- پست جدید و نزدیکتر شدن به دروازه
هانسی فلیک، سرمربی آلمانی بارسلونا، تغییر مهمی در نقش هجومی رافینیا ایجاد کرده و او را در پست مهاجم کاذب به کار گرفته است؛ بهخصوص پس از جدایی روبرت لواندوفسکی و فِران تورس و در شرایطی که مهاجم نوک دیگری مورد اعتماد کامل فلیک نیست.
این نقش آزادی بیشتری برای رافینیا در اطراف محوطه جریمه حریف ایجاد کرده است. او میتواند از تواناییهای تکنیکی، سرعت و قدرت شوتزنی خود بیشتر استفاده کند؛ بهخصوص با توجه به اینکه بارسلونا توانایی بالایی در خلق موقعیتهای متعدد دارد.
دور شدن رافینیا از خط کناری و نزدیکتر شدن او به دروازه باعث شده حضور بیشتری در مناطق گلزنی داشته باشد؛ موضوعی که بهوضوح در آمار گلهای او نیز دیده میشود.
۳- کاهش وظایف دفاعی
رافینیا در فصلهای گذشته، زمانی که در پست وینگر چپ بازی میکرد، یکی از بازیکنان بارسلونا با بیشترین مشارکت در امور دفاعی بود. او عادت داشت به عقب برگردد، به مدافع کناری کمک کند و فضاهای در اختیار بازیکنان حریف را ببندد.
اما انتقال او به نقش مهاجم کاذب باعث کاهش مسئولیتهای دفاعیاش شده است. این تغییر فشار فیزیکی روی او را کاهش داده و به رافینیا اجازه داده انرژی بیشتری ذخیره کند و تمرکز خود را روی وظایف هجومی بگذارد.
در نتیجه، رافینیا اکنون توانایی بیشتری برای حضور مؤثر در دقایق طولانی مسابقات دارد و میتواند بدون افت محسوس در توان بدنی، خطر هجومی خود را تا پایان بازی حفظ کند.
فلیک با این تغییرات، فرمولی پیدا کرده که رافینیا را به دروازه نزدیکتر و تأثیرگذاری او را در یکسوم هجومی زمین بیشتر کرده است.
ترکیب بازوبند کاپیتانی، آزادی عمل بیشتر در نقش مهاجم کاذب و کاهش وظایف دفاعی، شرایطی ایجاد کرده که رافینیا در شروع این فصل به یکی از مهمترین مهرههای هجومی بارسلونا تبدیل شود و آمار گلزنی چشمگیری از خود به جا بگذارد.