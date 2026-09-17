منابع فلسطینی از شهادت ۵ نفر و زخمی شدن نزدیک به ۳۰ غیرنظامی دیگر در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر دادند.

جوان آنلاین: در حالی که جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه با وجود گذشت نزدیک به یک سال از آتش بس نمایشی در این باریکه همچنان ادامه دارد، امروز پنجشنبه هم منابع فلسطینی از تداوم کشتار غیرنظامیان در غزه به دست صهیونیست‌ها خبر دادند.

به گزارش تسنیم، به گزارش منابع فلسطینی، رژیم اشغالگر صهیونیستی امروز برای سیصد و چهل و سومین روز متوالی، به نقض توافق آتش‌بس در نوار غزه از طریق بمباران و تیراندازی به سمت غیرنظامیان ادامه داد.

وزارت بهداشت غزه از شهادت ۵ نفر در این باریکه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داده و اعلام کرد که سه نفر در حملات جدید صهیونیست‌ها به شهادت رسیده و دو غیرنظامی دیگر هم بر اثر شدت جراحات در حملات قبلی جانشان را از دست دادند و ۲۸ نفر هم زخمی شدند.

یک منبع پزشکی در غزه گزارش داد که سعید برهم، جوان فلسطینی که چندی قبل در بمباران‌های ارتش صهیونیستی در جنوب خان یونس در جنوب نوار غزه زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده جانش را از دست داد.

منابع محلی اعلام کردند که در حمله هوایی ارتش اشغالگر به مدرسه الدرج در مرکز شهر غزه که محل اسکان آوارگان بود، دو نفر زخمی شدند.

همزمان با آن، مناطق شرقی و شمال شرقی شهر غزه شاهد حملات توپخانه‌ای صهیونیست‌ها بود.

منابع فلسطینی همچنین گزارش دادند که خودرو‌های نظامی ارتش اشغالگر به سمت مناطق شرقی و شمال شرقی خان یونس در جنوب نوار غزه آتش گشودند. یک خودروی نظامی اسرائیل همچنین به سمت تعدادی از ماهیگیران در ساحل رفح آتش گشود.

وزارت بهداشت غزه امروز اعلام کرد که تعداد شهدای این باریکه از زمان آغاز آتش بس نمایشی از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون به ۱۳۸۶ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۴۷۸۴ نفر رسیده است. علاوه بر آن، پیکر ۸۳۱ شهید هم در این مدت از زیر آوار کشف شده است.

تعداد کل شهدا از زمان آغاز جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون طبق آمار رسمی به ۷۳,۸۲۱ نفر و تعداد کل مجروحان به ۱۷۴,۸۹۷ تن رسیده است.

در همین حال، محمود بصل، سخنگوی اداره دفاع مدنی غزه اظهار داشت که در میان فجایع انسانی متعدد، طرح ما برای پیدا کردن پیکر‌های شهدا به طور موقت متوقف شده، زیرا منابع کافی در اختیار نداریم و این یکی از بزرگترین بحران‌های مربوط به پیامد‌های جنگ است.

از سوی دیگر، دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای، اشغالگران صهیونیست و جامعه بین‌المللی را کاملاً مسئول مستقیم این فجایع انسانی در نوار غزه دانسته و تاکید کرد که بیش از ۸۵۰۰ نفر در استان‌های مختلف نوار غزه همچنان در زیر آوار مفقودند و خانواده‌های آنها سه سال است که منتظر یافتن آنها هستند.

این نهاد دولتی غزه از همه کشور‌های جهان و سازمان‌های بین‌المللی و سازمان ملل متحد خواست تا فوراً برای لغو محاصره نوار غزه و اجازه ورود فوری تجهیزات لازم جهت آواربرداری و پیدا کردن پیکر‌های شهدا اقدام کند.