خشم ترامپ از نزدیکی کانادا و اتحادیه اروپا

رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد اتحادیه اروپا برای تبدیل کانادا به نخستین «عضو وابسته» این اتحادیه را «مضحک» خواند و تهدید کرد در صورت پیشبرد این طرح، واشنگتن ممکن است تعرفه‌های «بسیار سنگین» علیه اروپا وضع کند یا حتی تجارت با آن را متوقف سازد؛ تهدیدی که با واکنش مقام‌های اروپایی مواجه شد.

جوان آنلاین: «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا پس از آنکه اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد کانادا به نخستین «عضو وابسته» این اتحادیه تبدیل شود، اروپا را به اعمال «تعرفه‌های جدی» و کاهش تجارت تهدید کرد و این پیشنهاد را «مضحک» خواند.

به گزارش ایرنا، ترامپ به خبرنگاران گفت اگر اتحادیه اروپا این طرح را پیش ببرد، واشنگتن ممکن است «تعرفه‌های بسیار جدی اعمال کند یا تجارت با اروپا را متوقف کند.»

او افزود: «اگر نیت خوبی پشت آن باشد، مشکلی نیست. اگر نیت بدی داشته باشند، تعرفه‌های بسیار سنگینی بر اروپا وضع خواهیم کرد.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که «مارک کارنی» نخست‌وزیر کانادا قرار است روز پنجشنبه در پارلمان اروپا سخنرانی کند؛ یک روز پس از آنکه «اورزولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا از کانادا دعوت کرد به نخستین «عضو وابسته» اتحادیه اروپا تبدیل شود.

فون در لاین در گفت‌و‌گو با کارنی، همکاری نزدیک‌تر در حوزه فناوری، دفاع و انرژی را پیشنهاد کرد و در پارلمان اروپا گفت در شرایطی که دموکراسی‌ها با «شکاف در نظام بین‌المللی مبتنی بر قواعد» روبه‌رو هستند، بروکسل و اتاوا باید روابط خود را نزدیک‌تر کنند.

او گفت: «این شراکتی علیه هیچ‌کس دیگری نیست، بلکه برای قدرت مشترک ماست. به طور خلاصه، می‌خواهیم روابط با کانادا را به بالاترین سطح ممکن برسانیم.»

فرانسه: آمریکا حق وتوی تصمیمات اروپا را ندارد

در واکنش به سخنان ترامپ، «بنجامین حداد» وزیر امور اروپای فرانسه روز پنجشنبه گفت واشنگتن هیچ اختیاری برای وتوی تصمیمات اتحادیه اروپا ندارد.

حداد به شبکه تلویزیونی Public Sénat گفت: «این بر عهده ایالات متحده یا هیچ‌کس دیگری نیست که جهت‌گیری سیاسی و ژئوپلیتیکی اروپایی‌ها را انتخاب کند. بار دیگر تأکید می‌کنم که ما با کانادا رابطه داریم و کاملا حق داریم برای تعمیق آن تلاش کنیم.»

سخنگوی کمیسیون اروپا نیز گفت: «همان‌طور که رئیس ما دیروز به‌صراحت اعلام کرد، تقویت پیشنهادی روابط با کانادا علیه هیچ‌کس دیگری نیست، بلکه برای قدرت مشترک ماست.»

کارنی خواستار ایجاد یک «ائتلاف منحصر‌به‌فرد» با اتحادیه اروپا شده است؛ در شرایطی که کانادا تلاش می‌کند وابستگی شدید تجاری خود به آمریکا را کاهش دهد.

او پس از دیدار روز چهارشنبه با رهبران اتحادیه اروپا در استراسبورگ، کانادا و اتحادیه اروپا را «شرکای طبیعی که ارزش‌های مشترک آنها را متحد کرده است» توصیف کرد و گفت دو طرف بر ایجاد «شراکتی عمیق‌تر که حاکمیت متقابل ما را تقویت کرده و فرصت‌ها و رفاه بیشتری برای مردممان ایجاد کند» تمرکز دارند.

هرگونه توافق برای عضویت وابسته کانادا باید به تصویب ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برسد. این کشور‌ها عموما از روابط نزدیک‌تر با کانادا حمایت می‌کنند، هرچند استفاده از عنوان «عضویت وابسته» برای برخی از آنها غیرمنتظره بوده است.

نزدیکی بیشتر کانادا و اروپا پس از بازگشت ترامپ

کانادا و اتحادیه اروپا هم‌اکنون نیز یک توافق تجاری و چندین توافق دوجانبه دارند، اما پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید و افزایش تعرفه‌ها علیه هر دو متحد قدیمی آمریکا، روابط آنها نزدیک‌تر شده است.

ترامپ همچنین بار‌ها از تبدیل شدن کانادا به «ایالت پنجاه‌ویکم» آمریکا سخن گفته و همزمان انتقاد‌های تندی علیه اتحادیه اروپا مطرح کرده است.

در نشانه‌ای دیگر از تلاش کانادا برای متنوع کردن روابط دفاعی خود و کاهش اتکا به آمریکا، دفتر کارنی روز چهارشنبه اعلام کرد این کشور رسما درخواست پیوستن به «نیروی اعزامی مشترک» تحت رهبری انگلیس را ارائه کرده است.

طبق این گزارش، این نیرو یک مشارکت نظامی واکنش سریع متشکل از ۱۰ کشور عضو ناتو در شمال اقیانوس اطلس، از جمله دانمارک، هلند، نروژ و سوئد است.

کارنی روز چهارشنبه همچنین با «اندی برنهام» نخست‌وزیر انگلیس در محوطه باشگاه فوتبال اورتون دیداری دوجانبه داشت. دو طرف که هر دو از هواداران این باشگاه هستند، سپس مسابقه اورتون مقابل ولوز را تماشا کردند.

آنها درباره تعمیق همکاری‌های دفاعی و همچنین فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از هوش مصنوعی گفت‌و‌گو کردند. دفتر نخست‌وزیری انگلیس اعلام کرد هر دو طرف بر اهمیت ایجاد روابط نزدیک با شرکای اروپایی، به‌ویژه در زمینه تجارت و دفاع، تأکید کردند.

ائتلافی برای آینده

اتحادیه اروپای ۲۷ عضوی تاکنون هیچ‌گاه دسته‌ای تحت عنوان «عضویت وابسته» نداشته است، هرچند روابط نزدیکی با نروژ، ایسلند و سوئیس دارد که امکان ادغام عمیق اقتصادی با این کشور‌ها را فراهم کرده و آنها نیز بسیاری از مقررات اتحادیه اروپا را اجرا می‌کنند.

با این حال هنوز مشخص نیست «عضویت وابسته» دقیقا چه شکلی خواهد داشت و چه تأثیری بر رابطه کانادا با بازار واحد اتحادیه اروپا خواهد گذاشت.

فون در لاین روز چهارشنبه گفت زمان آن رسیده است که دو طرف از همکاری مبتنی بر تجارت فراتر رفته و به سوی یک «ائتلاف برای آینده» حرکت کنند و روابط کانادا و اتحادیه اروپا را «به بالاترین سطح ممکن» برسانند.

او گفت: «روی تولید هوشمند کار خواهیم کرد. یک ائتلاف فناوری ایجاد خواهیم کرد. پایه‌های صنایع دفاعی خود را با یکدیگر ادغام خواهیم کرد. قطب شمال را به یک پروژه مشترک شاخص تبدیل خواهیم کرد.»

رئیس کمیسیون اروپا همچنین انرژی، مواد معدنی حیاتی، باتری‌ها، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و امنیت اقتصادی را از دیگر حوزه‌های همکاری برشمرد و بار دیگر تأکید کرد: «این شراکتی علیه هیچ‌کس دیگری نیست، بلکه برای قدرت مشترک ماست.»