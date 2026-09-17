هشدار سازمان جهانی هواشناسی: ذخایر جهانی آب رو به پایان است

جوان آنلاین: از خبرگزاری افه، سازمان جهانی هواشناسی (WMO) در گزارش جدید خود تاکید کرد که جهان در حال «مصرف ذخایر» خود است.
به گزارش ایرنا، سلسته سائولو (Celeste Saulo) دبیرکل آرژانتینی این سازمان، همزمان با ارائه این گزارش گفت: «ما در حال مصرف کردن ذخایر خود هستیم. روند ذخیرهسازی آبهای زمینی از سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ نزولی بوده است. این صرفا موضوعی ناخوشایند مربوط به یک سال نیست، بلکه نشانهای پایدار است که یک دهه به طول انجامیده است.»
اگرچه آمار کامل سال ۲۰۲۶ هنوز در دسترس نیست، اما سال جاری میلادی نیز با خشکسالی و کاهش بیسابقه سطح آب رودخانههای بزرگی، چون «رن» و «لوآر» در اروپا همراه بوده است. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵، حدود ۳۶ درصد از حوضههای آبریز جهان جریانهایی کمتر از حد معمول داشتهاند.
وین جنکینسون مدیر بخش هیدرولوژی سازمان جهانی هواشناسی نیز تصریح کرد: «این وضعیت، سال ۲۰۲۵ را به یکی از خشکترین سالهای جریانهای رودخانهای در ۳۵ سال اخیر تبدیل کرده است.»
وی افزود که کمبود آب در اروپا، آمریکای شمالی، مناطقی از آمریکای جنوبی و همچنین رودخانههای بزرگ آفریقا مانند نیل و کنگو مشاهده شده است.
بر اساس این گزارش، برای هفتمین سال متوالی، تعداد رودخانههایی که شرایط نرمال داشتند به کمترین میزان رسید (بین ۳۴ تا ۳۸ درصد)، در حالی که این رقم در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ بهطور میانگین ۴۶ درصد بود.
این کارشناس تاکید کرد: «آنچه زمانی غیرعادی بود، اکنون در حال تبدیل شدن به وضعیت عادی جدید است.»
البته در کنار خشکسالیها، برخی مناطق از جمله بخشهایی از جنوب و جنوب شرق آسیا، شمال آمریکای جنوبی و رودخانههایی مانند سنگال و نیجر، بارشها و جریانهای آبی بسیار بالاتر از میانگین را تجربه کردند.
سازمان جهانی هواشناسی بهویژه نسبت به وضعیت ذخایر آب در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ در مناطقی نظیر ایالات متحده، پاتاگونیا آمریکای جنوبی، سرچشمه رودخانههای گنگ و سند، شمال آفریقا، خاورمیانه، آسیای مرکزی و شرق چین ابراز نگرانی کرد.
همچنین، ۲۰۲۵ چهارمین سال متوالیِ کاهش گسترده یخچالهای طبیعی در سراسر جهان بود. حدود ۴۰۰ گیگاتن از آب این تودههای یخی ذوب شد که بهتنهایی عامل ۱.۱ میلیمتر از افزایش سطح آب دریاهای جهان بوده است. در سه سال گذشته، در مجموع یک هزار و ۴۰۰ گیگاتن آب از دست رفته که معادل یکسوم کل برداشت سالانه آب شیرین در جهان است؛ حجمی که برای پر کردن ۵۶۰ میلیون استخر المپیک کافی است.
جنکینسون خاطرنشان کرد: «در دهههای ۷۰ و ۸۰ میلادی، یخچالهای طبیعی جهان تقریبا در وضعیت تعادل بودند، اما از دهه ۹۰ میلادی روند ذوب و کاهش آنها شتاب گرفته است.»
سال ۲۰۲۵ همچنین شاهد رویدادهای شدید آبوهوایی مرتبط با آب بود؛ رویدادهایی که به دلیل تغییرات اقلیمی، شدت و بسامد آنها رو به افزایش است. در این میان، خشکسالیها و سیلها بهویژه آسیا و آفریقا را تحت تاثیر قرار دادند؛ برای نمونه، طوفانهای حارهای در جنوب آسیا منجر به مرگ سه هزار و ۶۰۰ نفر شدند.
در مقابل، مناطقی همچون اروپای شرقی، حوزه مدیترانه، خاورمیانه و شاخ آفریقا گرفتار خشکسالیهای شدید شدند.