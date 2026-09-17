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تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۰
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پزشک ایرانی برنده جایزه سازمان جهانی بهداشت در حوزه سرطان شد

6 «دکتر امیرعلی حمیدیه» استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان برنده جایزه سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی برای کنترل سرطان، بیماری‌های قلبی‌عروقی و دیابت در این منطقه انتخاب شد و این جایزه قرار است تا یک ماه آینده در حاشیه اجلاس سازمان جهانی بهداشت در مصر اعطا شود.

جوان آنلاین: از وزارت بهداشت، دکتر امیرعلی حمیدیه استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه خون و سرطان کودکان و پیوند سلول‌های بنیادی، به عنوان دریافت‌کننده سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی برای کنترل سرطان انتخاب شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس تصمیم رسمی کمیته منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در مدیترانه شرقی، دکتر امیرعلی حمیدیه از جمهوری اسلامی ایران به عنوان برنده این جایزه در حوزه سرطان معرفی شده است. در همین تصمیم، دریافت‌کنندگان جایزه در دو حوزه بیماری‌های قلبی‌عروقی و دیابت نیز معرفی شده‌اند.

جایزه سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی برای کنترل سرطان (مشهور به جایزه دولت کویت) یکی از جوایز بنیادین سازمان جهانی بهداشت در این منطقه است که به افرادی اعطا می‌شود که سهم برجسته‌ای در زمینه پیشگیری، کنترل یا پژوهش در حوزه سرطان، بیماری‌های قلبی‌عروقی یا دیابت داشته باشند. این جایزه شامل مدال برنز و مبلغ نقدی است و در نشست کمیته منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت اهدا می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، انتخاب دکتر حمیدیه در حوزه سرطان در پی بررسی و توصیه کمیته بنیاد جایزه دولت کویت انجام شده و تصمیم نهایی در کمیته منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسیده است. اهدای این جایزه به برندگان در هفتادوسومین نشست کمیته منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت برای مدیترانه شرقی در سال ۲۰۲۶ انجام خواهد شد.

این موفقیت، افتخاری ارزشمند برای جامعه علمی و دانشگاه علوم پزشکی تهران به شمار می‌رود و بیانگر جایگاه علمی و نقش برجسته پژوهشگران ایرانی در توسعه دانش و خدمات مرتبط با درمان و کنترل سرطان در سطح منطقه است.

برچسب ها: وزارت بهداشت ، سازمان جهانی بهداشت ، سرطان
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