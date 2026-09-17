کد خبر: 1379994
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تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

اعتراض گسترده هزاران دانشجو در قلب بروکسل

3 نزدیک به ۵ هزار دانشجو روز چهارشنبه در مرکز بروکسل به خیابان‌ها آمدند تا نسبت به افزایش شهریه آموزش عالی و سخت‌تر شدن قوانین مربوط به ادامه تحصیل و پیشرفت آکادمیک اعتراض کنند.

جوان آنلاین: به نقل از Brussels Morning، این راهپیمایی به دعوت فدراسیون دانشجویان فرانسوی‌زبان بلژیک (FEF) برگزار شد؛ اتحادیه‌ای که نماینده دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های فرانسوی‌زبان این کشور است. دانشجویان از ایستگاه مرکزی بروکسل حرکت خود را آغاز کردند و با عبور از خیابان‌های اصلی شهر به سمت مقر دولت فدراسیون والونیا-بروکسل رفتند؛ نهادی که مسئولیت سیاست‌گذاری در حوزه آموزش عالی در بخش فرانسوی‌زبان بلژیک را بر عهده دارد.

به گزارش ایسنا، یکی از اصلی‌ترین محور‌های اعتراض دانشجویان، افزایش پیشنهادی هزینه ثبت‌نام در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی است. بر اساس طرح مطرح‌شده، شهریه استاندارد سالانه دانشجویان تمام‌وقت از ۸۳۵ یورو به ۱۱۹۴ یورو افزایش پیدا می‌کند. نمایندگان FEF و فعالان دانشجویی معتقدند چنین افزایشی فشار اقتصادی بیشتری بر دانشجویان وارد خواهد کرد و می‌تواند دسترسی دانشجویان خانواده‌های کم‌درآمد به تحصیلات دانشگاهی را دشوارتر کند.

در کنار مساله شهریه، مقررات سخت‌گیرانه‌تر درباره وضعیت تحصیلی دانشجویان نیز مورد اعتراض قرار گرفته است. اصلاحات پیشنهادی محدودیت‌های بیشتری برای تکرار سال‌های تحصیلی و انتقال واحد‌های درسی تکمیل‌نشده به ترم‌های بعدی در نظر می‌گیرد. هدف اعلام‌شده از این تغییرات، افزایش سرعت فارغ‌التحصیلی و بهبود نرخ تکمیل تحصیلات است، اما گروه‌های دانشجویی می‌گویند اجرای چنین قوانینی می‌تواند فشار بیشتری بر دانشجویانی وارد کند که در کنار تحصیل، کار می‌کنند.

معترضان همچنین تاکید کردند که افزایش شهریه جدا از دیگر هزینه‌های زندگی دانشجویی نیست. افزایش اجاره مسکن دانشجویی، هزینه حمل‌ونقل عمومی، قیمت مواد غذایی و هزینه کتاب‌های درسی، نرم‌افزار‌های تخصصی و دیگر تجهیزات آموزشی، مجموعه‌ای از فشار‌های مالی را بر دانشجویان ایجاد کرده است.

این اعتراض تنها از سوی تشکل‌های دانشجویی حمایت نشد و شماری از اتحادیه‌های آموزشی و گروه‌های نماینده استادان و معلمان نیز با آن همراه شدند. نمایندگان این اتحادیه‌ها خواستار آن شدند که کمبود بودجه آموزش عالی از طریق منابع دولتی جبران شود، نه با افزایش هزینه‌های مستقیم دانشجویان و خانواده‌هایشان.

در پایان راهپیمایی، رهبران اتحادیه‌ها مطالبات خود را به نمایندگان دولت فدراسیون والونیا-بروکسل تحویل دادند. توقف افزایش شهریه، بازنگری در مهلت‌های پیشرفت تحصیلی و افزایش حمایت‌های مالی از خدمات دانشجویی، از جمله مسکن و غذاخوری‌های دانشگاهی، مهم‌ترین خواسته‌های مطرح‌شده بود.

برچسب ها: اعتراضات گسترده ، بروکسل ، دانشجویان
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