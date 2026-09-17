کشف اجساد ۵ عضو یک خانواده در پونک/ قتل خانواده برای ارثیه

جوان آنلاین: قاضی محمد شهریاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار، درباره جزئیات این پرونده، گفت: در پی اعلام مفقودی چندنفر از اعضای یک خانواده تحقیقات در دادسرای جنایی آغاز شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که بعد از مرگ پدر خانواده، اعضای این خانواده به دلیل مسائل مالی و ارثی به مشکل بر می‌خورند و در نهایت یکی از پسران با همدستی برادر دیگر اقدام به قتل مادر، دو خواهر و دو برادر دیگر خود می‌کنند.

سرپرست دادسرای جنایی تهران ادامه داد: این قتل‌ها با سلاح گرم انجام شده است و قاتل بعد از کشتن اعضای این خانواده در همان ساختمان مسکونی اقدام به حفر چاه ۲۵ متری کرده و اجساد را در آنجا انداخته است.

قاضی شهریاری گفت: قاتل و همدست برادرش هر دو دستگیر شده و انگیزه خود را مسائل مالی و ارثی خانوادگی مطرح کرده‌اند.

وی افزود: اجساد به پزشکی قانونی منتقل شده‌اند و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.