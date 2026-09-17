مفتی لیبی: جنگ عربستان علیه یمن به نیابت از آمریکا است

جوان آنلاین: شیخ «صادق الغریانی» مفتی اعظم لیبی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در ایکس گفت: اقدامات انصارالله در بابالمندب و ایستادگی این جنبش در تنگه هرمز، محاسبات قدرتهای جهانی را برهم زده است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: میخواهم توجه مسلمانان را به یک موضوع مهم جلب کنم. جنگی که عربستان سعودی با جنگنده و موشک علیه مقاومت در یمن هدایت میشود، برای حمایت از مشروعیت نیست؛ بلکه جنگی است که عربستان سعودی به نیابت از آمریکا به راه انداخته است.
وی افزود: کنترل بابالمندب از سوی انصارالله، اقدامی در راستای ضربه زدن به آمریکا و رژیم صهیونیستی است و واجب است از انصارالله حمایت و به آنها کمک شود، زیرا آنها در کنار ملت مظلوم فلسطین ایستادهاند.
مفتی لیبیایی همچنین ادعاهای عربستان درباره حمله پهپادی یمن به مکه مکرمه را دروغ خواند و گفت شواهد میدانی نشان میدهد مردم یمن بیش از آنچه ادعا میشود، نسبت به مکه و مقدسات اسلامی حساسیت دارند.
الغریانی در ادامه با اشاره به تحولات تنگه هرمز و بابالمندب خاطرنشان کرد، آمریکا در این منطقه با چالش مواجه شده و تلاش میکند به افکار عمومی این را القا کند که کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و بحران پایان یافته است؛ ادعایی که با واقعیت بازار نفت در جهان و تحولات میدانی منطقه همخوانی ندارد.
وی هشدار داد در صورت کنترل بابالمندب توسط انصارالله، آمریکا با شرایط دشوارتری مواجه خواهد شد و روایت این کشور درباره پیروزی در منطقه با چالش روبهرو میشود.
مفتی اعظم لیبی افزود: آمریکاییها اکنون در مورد تنگه هرمز دچار مشکل هستند و میترسند که انصارالله به باب المندب برسد. اگر انصارالله باب المندب را کنترل کند، وضعیت آمریکا غیرقابل کنترل میشود، مردم علیه آن میشوند، ماهیت واقعی آن آشکار میشود و تمام پیروزیهایی که به آن افتخار میکند، سرابی خواهد ماند که هیچ کس آن را باور نمیکند.