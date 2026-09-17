کد خبر: 1379984
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

مفتی لیبی: جنگ عربستان علیه یمن به نیابت از آمریکا است

3 مفتی اعظم لیبی، جنگ عربستان سعودی علیه یمن را جنگی نیابتی به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و گفت آمریکایی‌ها اکنون در مورد تنگه هرمز دچار مشکل هستند و می‌ترسند که انصارالله به باب المندب برسد.

جوان آنلاین: شیخ «صادق الغریانی» مفتی اعظم لیبی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در ایکس گفت: اقدامات انصارالله در باب‌المندب و ایستادگی این جنبش در تنگه هرمز، محاسبات قدرت‌های جهانی را برهم زده است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: می‌خواهم توجه مسلمانان را به یک موضوع مهم جلب کنم. جنگی که عربستان سعودی با جنگنده و موشک علیه مقاومت در یمن هدایت می‌شود، برای حمایت از مشروعیت نیست؛ بلکه جنگی است که عربستان سعودی به نیابت از آمریکا به راه انداخته است.

وی افزود: کنترل باب‌المندب از سوی انصارالله، اقدامی در راستای ضربه زدن به آمریکا و رژیم صهیونیستی است و واجب است از انصارالله حمایت و به آنها کمک شود، زیرا آنها در کنار ملت مظلوم فلسطین ایستاده‌اند.

مفتی لیبیایی همچنین ادعا‌های عربستان درباره حمله پهپادی یمن به مکه مکرمه را دروغ خواند و گفت شواهد میدانی نشان می‌دهد مردم یمن بیش از آنچه ادعا می‌شود، نسبت به مکه و مقدسات اسلامی حساسیت دارند.

الغریانی در ادامه با اشاره به تحولات تنگه هرمز و باب‌المندب خاطرنشان کرد، آمریکا در این منطقه با چالش مواجه شده و تلاش می‌کند به افکار عمومی این را القا کند که کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و بحران پایان یافته است؛ ادعایی که با واقعیت بازار نفت در جهان و تحولات میدانی منطقه همخوانی ندارد.

وی هشدار داد در صورت کنترل باب‌المندب توسط انصارالله، آمریکا با شرایط دشوارتری مواجه خواهد شد و روایت این کشور درباره پیروزی در منطقه با چالش روبه‌رو می‌شود.

مفتی اعظم لیبی افزود: آمریکایی‌ها اکنون در مورد تنگه هرمز دچار مشکل هستند و می‌ترسند که انصارالله به باب المندب برسد. اگر انصارالله باب المندب را کنترل کند، وضعیت آمریکا غیرقابل کنترل می‌شود، مردم علیه آن می‌شوند، ماهیت واقعی آن آشکار می‌شود و تمام پیروزی‌هایی که به آن افتخار می‌کند، سرابی خواهد ماند که هیچ کس آن را باور نمی‌کند.

برچسب ها: عربستان ، یمن ، آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

بدون شرح

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

هر شهر، بخشی از یک روایت ملی‌‌ است | ۹۸ سال کنار ایران

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!

اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

بن هول!

دوصد کردار ایرانیان

بام آسیا زیر پای کاراته ایران 

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها

باید از مقصر‌یابی به رفع دلایل سانحه برسیم

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

بانک بریکس کابوس دلار می‌شود 

نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد

کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!

جنگ علمی هم امریکا را منزوی می‌کند

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

پزشکیان و رئیس‌جمهوری هند دیدار کردند

سنگر ما شب‌هایش بوی خمپاره می‌داد 

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

بخشش عروس پس از ۷ سال

خیابان را خالی نکنید

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

‌قهوه مسموم برای سرقت کلکسیون ۱۵ میلیاردی + گفت‌وگو با متهم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار