روسیه از دفع حمله پهپادی گسترده اوکراین خبر داد؛ خسارت به پالایشگاه و شبکه برق

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور، در عملیاتی شبانه، ۶۴۱ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه و آبهای دریای سیاه، خزر و آزوف رهگیری و منهدم کرده است.
به گزارش ایرنا، این حمله پهپادی گسترده به آتشسوزی در یک پالایشگاه نفت در منطقه یاروسلاول منجر شد. حریق ایجادشده اکنون بهطور کامل اطفا شده است.
به گزارش تارنمای آناتولی، میخائیل یورایف فرماندار یاروسلاول اعلام کرد پدافند هوایی ۶۵ پهپاد را بر فراز این منطقه منهدم کرده است. با این حال، علاوه بر برخورد برخی پهپادها که به ایجاد آتشسوزی در این پالایشگاه نفت منجر شد، ترکشها به پنجره ساختمانهای مسکونی و خودروها نیز آسیب زد؛ هرچند این حملات تلفات جانی نداشت.
همچنین سقوط بقایای پهپادها به یک ایستگاه توزیع برق آسیب رساند که موجب قطع برق در چهار منطقه از شهر «روستوف-آن-دون» شده است.
سرگئی سوبیانین شهردار مسکو نیز از سرنگونی ۶ پهپاد در مسیر پایتخت خبر داد.
تبادل آتش میان روسیه و اوکراین در ساعات گذشته، گسترده بوده و بر اساس گزارشهای منتشر شده، روسیه در بامداد پنجشنبه با حمله موشکی پایتخت اوکراین را به لرزه درآورد و رسانهها از شنیده شدن حداقل ۱۰ انفجار بزرگ در کی یف خبر دادند.
ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهوری اوکراین نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، مسئولیت حمله به پالایشگاه نفت یاروسلاول را بر عهده گرفت.
وی همچنین از حمله به یک پایگاه هوایی نظامی در روستوف خبر داد که به گفته او، منجر به وارد آمدن خسارت به چندین فروند هواپیما و بالگرد نظامی شده است.
مسکو و کییف طی هفتههای اخیر حملات فزایندهای را علیه اهداف لجستیکی و اقتصادی یکدیگر انجام دادهاند که هدف آن آسیب زدن به توان جنگی طرف مقابل عنوان شده است.