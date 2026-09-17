کد خبر: 1379983
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

روسیه از دفع حمله پهپادی گسترده اوکراین خبر داد؛ خسارت به پالایشگاه و شبکه برق

6 وزارت دفاع روسیه از دفع حمله شبانه ۶۴۱ پهپاد اوکراینی به مناطق مختلف این کشور خبر داد؛ حمله‌ای که به آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت «یاروسلاول» و آسیب به زیرساخت‌های برق در منطقه «روستوف» شد.

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور، در عملیاتی شبانه، ۶۴۱ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه و آب‌های دریای سیاه، خزر و آزوف رهگیری و منهدم کرده است.

به گزارش ایرنا، این حمله پهپادی گسترده به آتش‌سوزی در یک پالایشگاه نفت در منطقه یاروسلاول منجر شد. حریق ایجادشده اکنون به‌طور کامل اطفا شده است.

به گزارش تارنمای آناتولی، میخائیل یورایف فرماندار یاروسلاول اعلام کرد پدافند هوایی ۶۵ پهپاد را بر فراز این منطقه منهدم کرده است. با این حال، علاوه بر برخورد برخی پهپاد‌ها که به ایجاد آتش‌سوزی در این پالایشگاه نفت منجر شد، ترکش‌ها به پنجره ساختمان‌های مسکونی و خودرو‌ها نیز آسیب زد؛ هرچند این حملات تلفات جانی نداشت.

همچنین سقوط بقایای پهپاد‌ها به یک ایستگاه توزیع برق آسیب رساند که موجب قطع برق در چهار منطقه از شهر «روستوف‌-آن‌-دون» شده است.

سرگئی سوبیانین شهردار مسکو نیز از سرنگونی ۶ پهپاد در مسیر پایتخت خبر داد.

تبادل آتش میان روسیه و اوکراین در ساعات گذشته، گسترده بوده و بر اساس گزارش‌های منتشر شده، روسیه در بامداد پنجشنبه با حمله موشکی پایتخت اوکراین را به لرزه درآورد و رسانه‌ها از شنیده شدن حداقل ۱۰ انفجار بزرگ در کی یف خبر دادند.

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، مسئولیت حمله به پالایشگاه نفت یاروسلاول را بر عهده گرفت.

وی همچنین از حمله به یک پایگاه هوایی نظامی در روستوف خبر داد که به گفته او، منجر به وارد آمدن خسارت به چندین فروند هواپیما و بالگرد نظامی شده است.

 مسکو و کی‌یف طی هفته‌های اخیر حملات فزاینده‌ای را علیه اهداف لجستیکی و اقتصادی یکدیگر انجام داده‌اند که هدف آن آسیب زدن به توان جنگی طرف مقابل عنوان شده است.

برچسب ها: روسیه ، اوکراین ، حمله پهپادی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

بدون شرح

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

هر شهر، بخشی از یک روایت ملی‌‌ است | ۹۸ سال کنار ایران

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!

اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

بن هول!

دوصد کردار ایرانیان

بام آسیا زیر پای کاراته ایران 

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

باید از مقصر‌یابی به رفع دلایل سانحه برسیم

بانک بریکس کابوس دلار می‌شود 

کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!

نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

جنگ علمی هم امریکا را منزوی می‌کند

سنگر ما شب‌هایش بوی خمپاره می‌داد 

پزشکیان و رئیس‌جمهوری هند دیدار کردند

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

بخشش عروس پس از ۷ سال

خیابان را خالی نکنید

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

‌قهوه مسموم برای سرقت کلکسیون ۱۵ میلیاردی + گفت‌وگو با متهم

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

سقوط تولید نفت عربستان به پایین‌ترین حد ۳۶ ساله

محاصره محاصره‌گر سعودی 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار