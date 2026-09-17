اسپانیا: با ارائه هرگونه کمک نظامی برای جنگ جاری در خاورمیانه مخالفیم

وزیر خارجه اسپانیا اعلام کرد: مادرید موضع قاطعی در مخالفت با ارائه هرگونه کمک نظامی برای جنگ جاری در خاورمیانه (غرب آسیا) دارد و ما بر تعهد خود به دیپلماسی تأکید می‌کنیم.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا در سخنانی اعلام کرد که مادرید عدم ارسال کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در غزه را نمی‌پذیرد.

به گزارش مهر، وزیر امور خارجه اسپانیا ادامه داد: از اسرائیل می‌خواهیم تا گذرگاه‌های بشردوستانه را بازگشایی کند تا امکان رسیدن کمک‌ها از جمله کمک‌های اسپانیا به نوار غزه فراهم شود.

خوزه مانوئل آلبارس، سپس افزود: ما از اسرائیل می‌خواهیم که به آژانس آنروا (UNRWA) اجازه دهد فعالیت‌های خود را در نوار غزه ازسر گیرد. اسپانیا موضع قاطعی در مخالفت با ارائه هرگونه کمک نظامی برای جنگ جاری در خاورمیانه (غرب آسیا) دارد و ما بر تعهد خود به دیپلماسی تأکید می‌کنیم. ما بار دیگر بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین به منظور دستیابی به راه‌حلی پایدار تأکید می‌کنیم.

وی سپس تصریح کرد: همچنان به ممنوعیت کامل واردات کالا از شهرک‌های اسرائیلی (شهرک‌های اشغالی صهیونیست نشین) پایبند هستیم.