جوان آنلاین: بنحاس انباری تحلیلگر روزنامه زیمان یسرائیل در مقاله خود نوشت: بنیامین نتانیاهو حتی به فردی که به وی درباره وقوع عملیات ۷ اکتبر (طوفان الاقصی) هشدار داده بود هم حمله کرده و حملات تبلیغاتی را علیه وی نشانه رفت.
به گزارش تسنیم، در این مقاله آمده است: رون لادر، رئیس انجمن جهانی یهود عادت داشت بگوید دنیا به دو بخش تقسیم شده است: کسانی که بنیامین نتانیاهو پیش از این به آنها خیانت کرده، و کسانی که در آینده به آنها خیانت خواهد کرد.
اگر دقت کنید، بسیاری از کسانی که به نتانیاهو نزدیک بودند و به او کمک کردند، اکنون در صف مخالفان او قرار دارند و برخی از آنها از صریحترین افراد در بیان آرای (انتقادها) خود هستند.
چرا به این یادآوری نیاز بود؟ به دلیل هشداری که نتانیاهو از رئیس امارات متحده عربی دریافت کرد و تصمیم گرفت آن را نادیده بگیرد.
هنگامی که موج خشم عمومی برپا شد، اتفاقی باورنکردنی افتاد: نتانیاهو کارزار تخریب چهرهای را علیه فردی راه انداخت که طبق گزارشهای مطبوعات عربی، پشت این هشدار قرار داشت ـ یعنی شخصیت برجسته فلسطینی، محمد دحلان (سازشکار خائن) ـ به دلیل نقش او در انتقال هشدار به اسرائیل درباره فاجعه قریبالوقوع نقش داشت.
مطبوعات گسترده عربی، به رهبری دستهای از تحلیلگران و فعالان برجسته فضای مجازی، به پیگیری این تحولات ادامه دادند.
بر اساس گزارشهای آنها، افشای اینکه محمد دحلان پشت این هشدار بوده، به او به عنوان فردی که ادعا میشود «همکار» اسرائیل است آسیبی نزده، بلکه یکی از تحلیلگران در یک شبکه تلویزیونی پیشرو گفت که اگر دحلان واقعاً به سرنگونی نتانیاهو کمک کرده باشد، امری مبارک خواهد بود.
بر اساس گزارشهای رسیده از جهان عرب، اطلاعات مربوط به برنامههای یحیی السنوار در جریان میانجیگری نیروهای دحلان با حماس درباره تبادل اسرا و اجساد میان این سازمان و اسرائیل به دست آنها رسید ـ میانجیگری که السنوار در آن، برای نخستین بار، بر آزادی شمار زیادی از اسرا از زندانهای اسرائیل اصرار نورزید، بلکه خواستار ایجاد مناطق کاری برای ساکنان غزه در طول مرز با اسرائیل (فلسطین اشغالی) و مصر شد.
بر اساس همین گزارشها، وقتی السنوار دید که نخستوزیر نتانیاهو به او پاسخی نمیدهد ـ چرا که سرگرم پیشبرد کودتای قضائی در اسرائیل بود ـ خودش به نیروهای دحلان گفت که در حال آمادهسازی یک «زلزله» بیسابقه علیه اسرائیل است.
مصریها این پیامها را به اسرائیل منتقل کردند و وقتی نیروهای دحلان دیدند که سازمان امنیت عمومی (شاباک) از متقاعد کردن نتانیاهو برای دست برداشتن از بیتوجهی به اطلاعات عاجز است، از خود رئیس امارات متحده عربی کمک خواست.
نتانیاهو این موضوع را شنید و سپس با خوشبینی مفرط، همراه همسرش به تعطیلات در بلندیهای جولان رفت.
درباره گفتوگو با رئیس امارات متحده عربی، گزارشها حاکی از آن است که نتانیاهو به او گفته مشکل اسرائیل در کرانه باختری است، نه در غزه.
آیا همین موضوع انتقال نیروها از نوار غزه به کرانه باختری برای حفاظت از جشنهای حواره و حفاظت از مواضع نظامی را تفسیر میکند؟
دحلان تمام تلاش خود را برای بیدار کردن اسرائیل به کار بست و دقیقاً شکست او در همینجا است: و اکنون از او خواسته میشود مقصر دانسته شود.
به طور کلی، شعار این «حکومت» ـ که همه عربها و جهان علیه ما هستند ـ در برابر آزمون بحران ایران تاب نمیآورد: زمانی که ایران به اسرائیل حمله کرد (پاسخ تلافی جویانه به تجاوزگری صهیونیستی آمریکایی)، بخشهایی از جهان عرب عملاً کمک کردند و با همکاری نیروی هوایی و ارتشهای ایالات متحده، بریتانیا (بله، بریتانیای «ضد سامی») و فرانسه (که رئیسجمهورش توسط یائیر نتانیاهو نفرین شد)، حمله ایران دفع شد!.
همچنین گزارشهای مطبوعات عربی اطلاعات مهمی را درباره قطر افشا کرد. این باور در اسرائیل وجود دارد که قطر توان مالی حماس را تامین کرده و این درست است، اما در لحظات سخت آغاز جنگ و بلافاصله پس از آن، قطر نقش مثبتی ایفا کرد؛ و با تهدید حماس به اخراج از دوحه آنها را برای آزادی همه گروگانها (اسیران صهیونیست) تحت فشار قرار داد.
پس از موافقت حماس، بر اساس آنچه مطبوعات عربی گزارش دادهاند، رئیس موساد به دوحه رسید و پیشنهاد قطر را ـ بر اساس دستورات نتانیاهو ـ رد کرد. پس از خروج او از اتاق، امیر قطر به حاضران در جلسه گفت: «این اسرائیلی نیست که میشناختیم».
بادهایی که در استودیوهای تلویزیون عربی میوزد، بادهای اشتیاق صریح برای پایان یافتن دوران نتانیاهو و بازگشت اسرائیل به عقلانیت است.
بر اساس تصویری که از گفتمان عربی روشن میشود، به نظر میرسد سراسر خاورمیانه از حمله برنامهریزیشده حماس مطلع بوده است، از جمله نتانیاهو. اما اسرائیل به جای آمادگی برای خطر واقعی، برای تنشهایی آماده شد که خودش در کرانه باختری ایجاد کرده بود و همچنان به تشدید آن ادامه میدهد.
اما شکست بزرگ نتانیاهو به همینجا ختم نمیشود؛ بلکه حتی اکنون، زمانی که پادشاهی عربستان سعودی مورد حمله حوثیها (انصارالله) قرار میگیرد که دست به حملات بزرگی در جنگ یمن میزنند، همچنان خود را نشان میدهد.
اکنون نه تنها در اسرائیل، همه با بیصبری منتظر انتخابات هستند، بلکه در جهان عرب و در واقع در سراسر جهان نیز چنین است.