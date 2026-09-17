جوان آنلاین: سردار احمد کرمیاسد، با اشاره به آمار جانباختگان حوادث رانندگی در شهریور ۱۴۰۴ گفت: در همین ماه بیش از یکهزار و ۶۰۹ نفر از هموطنانمان در پی تصادفات در جادههای برونشهری جان خود را از دست دادهاند که بهطور میانگین روزانه بیش از ۵۰ نفر میشود.
وی افزود: شهریورماه از جمله ماههایی است که ریسک وقوع تصادفات و حوادث جادهای در آن بالاست و لازم است مسافران، بهویژه در روزهای پایانی شهریور، برنامهریزی مناسبی برای سفر خود داشته باشند.
جانشین پلیس راهور فراجا تأکید کرد: مسافران پیش از حرکت حتماً آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی را از نظر ترافیکی و جوی استعلام کنند و با توجه به گزارشهای سازمان هواشناسی درباره بارش باران در برخی مناطق، احتمال لغزندگی جادهها را جدی بگیرند.
کرمیاسد با اشاره به شرایط جوی روزهای اخیر و تأثیر آن بر وضعیت راهها ادامه داد: در هفته گذشته نیز به دلیل شدت بارشها در جادههای شمالی و ریزش سنگ، برای ساعاتی مجبور به انسداد برخی محورها، بهویژه آزادراه تهران ـ شمال و جاده قدیم، شدیم.
وی در پایان با توصیه به رانندگان برای رعایت سرعت مطمئنه و توجه جدی به شرایط جادهها خاطرنشان کرد: پیشبینی شرایط سفر و اطلاع از آخرین وضعیت راهها میتواند نقش مهمی در کاهش حوادث و حفظ جان مسافران داشته باشد.