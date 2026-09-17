کد خبر: 1379978
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۳
جامعه » اخبار كلی

فوت ۱۶۰۹ نفر در تصادفات جاده‌ای ماه پایانی تابستان

3 جانشین پلیس راهور فراجا، از جان باختن ۱۶۰۹ نفر در تصادفات جاده‌های برون‌شهری در ماه پایانی فصل تابستان خبر داد.

جوان آنلاین: سردار احمد کرمی‌اسد، با اشاره به آمار جان‌باختگان حوادث رانندگی در شهریور ۱۴۰۴ گفت: در همین ماه بیش از یک‌هزار و ۶۰۹ نفر از هموطنانمان در پی تصادفات در جاده‌های برون‌شهری جان خود را از دست داده‌اند که به‌طور میانگین روزانه بیش از ۵۰ نفر می‌شود.

وی افزود: شهریورماه از جمله ماه‌هایی است که ریسک وقوع تصادفات و حوادث جاده‌ای در آن بالاست و لازم است مسافران، به‌ویژه در روز‌های پایانی شهریور، برنامه‌ریزی مناسبی برای سفر خود داشته باشند.

جانشین پلیس راهور فراجا تأکید کرد: مسافران پیش از حرکت حتماً آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی را از نظر ترافیکی و جوی استعلام کنند و با توجه به گزارش‌های سازمان هواشناسی درباره بارش باران در برخی مناطق، احتمال لغزندگی جاده‌ها را جدی بگیرند.

کرمی‌اسد با اشاره به شرایط جوی روز‌های اخیر و تأثیر آن بر وضعیت راه‌ها ادامه داد: در هفته گذشته نیز به دلیل شدت بارش‌ها در جاده‌های شمالی و ریزش سنگ، برای ساعاتی مجبور به انسداد برخی محورها، به‌ویژه آزادراه تهران ـ شمال و جاده قدیم، شدیم.

وی در پایان با توصیه به رانندگان برای رعایت سرعت مطمئنه و توجه جدی به شرایط جاده‌ها خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شرایط سفر و اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث و حفظ جان مسافران داشته باشد.

برچسب ها: پلیس راهور ، تصادف ، حوادث جاده‌ای
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

بدون شرح

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

هر شهر، بخشی از یک روایت ملی‌‌ است | ۹۸ سال کنار ایران

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!

اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

بن هول!

دوصد کردار ایرانیان

بام آسیا زیر پای کاراته ایران 

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

باید از مقصر‌یابی به رفع دلایل سانحه برسیم

بانک بریکس کابوس دلار می‌شود 

کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!

نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

جنگ علمی هم امریکا را منزوی می‌کند

سنگر ما شب‌هایش بوی خمپاره می‌داد 

پزشکیان و رئیس‌جمهوری هند دیدار کردند

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

بخشش عروس پس از ۷ سال

خیابان را خالی نکنید

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

‌قهوه مسموم برای سرقت کلکسیون ۱۵ میلیاردی + گفت‌وگو با متهم

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

سقوط تولید نفت عربستان به پایین‌ترین حد ۳۶ ساله

محاصره محاصره‌گر سعودی 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار