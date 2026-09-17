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تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

رئیس ارتش آمریکا: باید برای غلبه بر میدان نبرد از بستر دریا تا فضا آماده بود

3 ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش گفت: ارتش آمریکا باید فوراً نیرو‌های خود را برای فعالیت و غلبه در محیط‌های رقابتی که از کف اقیانوس تا فضای گرانشی بین زمین و ماه امتداد دارند، تطبیق دهد.

جوان آنلاین: کین در کنفرانس هوا، فضا و سایبری در ایالت مریلند آمریکا گفت: «وظیفه ما این است که همین حالا خود را وفق دهیم تا نیروی مشترک آماده مبارزه، تحمل و پیروزی در محیط‌های رقابتی جهانی، از بستر دریا تا فضای بین ماه و زمین باشد.»

به گزارش ایسنا، این با تکرار اینکه «میدان نبرد مدرن امروزی از بستر دریا تا فضای سیس‌لونار فعالیت می‌کند»، گفت که درگیری‌های آینده، فرضیات دیرینه در مورد لجستیک بی‌رقیب، مناطق امن پناهگاه یا مسیر‌های تأمین مجدد ایمن را از بین خواهد برد.

او هشدار داد که تشکیلات خط مقدم باید فرض کنند که «توسط سیستم‌های خودمختار شکار می‌شوند، در سراسر طیف مسدود می‌شوند و در زمان واقعی ردیابی می‌شوند.»

او گفت: «در نبرد آینده، مزیت به طرفی خواهد رسید که می‌تواند اول ببیند، اول بفهمد، اول تصمیم بگیرد و اول عمل کند.» و از نیروی مشترک خواست تا با استفاده از «ترکیبی از قابلیت‌های رزمی بالا و پایین» چابک و بهینه، مرگ و میر انبوه را اعمال کند.

هشدار‌های او پس از افشای روز دوشنبه توسط تروی مینک، وزیر نیروی هوایی، منتشر شد که تأیید کرد نیروی فضایی «سلاح‌های کنترل فضایی» را در مدار دارد که قادر به دفاع از نیرو‌های مشترک در برابر اقدامات خصمانه دشمن هستند.

این اعلامیه اولین اذعان رسمی عمومی به سکو‌های مسلح ایالات متحده در مدار در بحبوحه تشدید رقابت مداری با چین و روسیه و توسعه شبکه دفاع موشکی «گنبد طلایی» بود. چین استقرار ایالات متحده را محکوم کرد و گفت که پکن با تبدیل فضای بیرونی به یک «منطقه جنگی» مخالف است و از واشنگتن خواست تا تقویت نظامی مداری خود را متوقف کند. در حالی که پیمان فضای بیرونی ۱۹۶۷ قرار دادن سلاح‌های هسته‌ای یا سلاح‌های کشتار جمعی در مدار را ممنوع می‌کند، اما صراحتاً سلاح‌های متعارف در فضا را ممنوع نمی‌کند.

کین، استقلال دیجیتال را به عنوان کاتالیزور اصلی تغییر دینامیک نبرد مدرن و پیشی گرفتن از سایر فناوری‌های نظامی معرفی کرد. او گفت: «هیچ عاملی به سرعت هوش مصنوعی و پیشرفت قابلیت‌های سایبری، تغییر را تسریع نمی‌کند.» او افزود: «هوش مصنوعی اکنون اینجاست و در حال تغییر نحوه دیدن، حس کردن، تصمیم‌گیری و عمل ارتش‌ها است.»

برچسب ها: ارتش آمریکا ، هوش مصنوعی ، چین ، روسیه
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