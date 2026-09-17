درگیری شدید در جنوب سوریه و کشته شدن ۳ نیروی امنیتی

جوان آنلاین: به نقل از الاخباریه، درگیری‌ها بین نیرو‌های امنیتی سوریه و یک گروه مسلح در شهر «صنمین» در حومه شمالی استان درعا، بامداد امروز پنجشنبه آغاز شد و گزارش‌هایی از تلفات مخابره شده است.

به گزارش مهر، شبکه خبری العربیه گزارش داد سه نفر از نیرو‌های امنیت داخلی سوریه در درگیری با افراد تحت تعقیب در صنمین، کشته شدند.

همچنین اسکای نیوز خبر داد درگیری میان نیرو‌های امنیت داخلی سوریه و افراد تحت تعقیب در الصنمین واقع در حومه درعا منجر به کشته شدن سه تن از این نیرو‌ها شد.

در پی این حوادث، سازمان امنیت داخلی سوریه اعلام کرد که به منظور تثبیت وضعیت امنیتی، منع تردد موقت در الصنمین برقرار شده است.

در مورد هویت گروه مسلح مستقر در شمال استان درعا که هم‌اکنون با نیرو‌های امنیتی سوریه درگیر هستند، گزارشی منتشر نشده است.