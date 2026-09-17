جوان آنلاین: چین روز پنجشنبه در واکنش به تصویب یک طرح مهم تحریمی علیه روسیه در کنگره آمریکا اعلام کرد روابط تجاری دوجانبه پکن و مسکو نباید توسط هیچ طرف ثالثی مختل شود.
«گوئو جیاکون» سخنگوی وزارت خارجه چین در جمع خبرنگاران در پکن گفت: «چین همکاری اقتصادی و تجاری خود با دیگر کشورها را بر اساس برابری و منافع متقابل انجام میدهد.»
او این سخنان را در پاسخ به پرسشی درباره طرحی در کنگره آمریکا مطرح کرد که اعمال تحریمهای اجباری علیه مقامهای ارشد روسیه، از جمله «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور این کشور، الیگارشها، شرکتهای دولتی و همچنین شرکتهای خارجی حامی صنایع دفاعی روسیه را پیشبینی میکند.
سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه تأکید کرد: «همکاری چین هیچ طرف ثالثی را هدف قرار نمیدهد و نباید تحت اجبار هیچ طرف ثالثی مختل شود.»
گوئو همچنین گفت: «ما همواره با اعمال صلاحیت فرامرزی که هیچ مبنایی در حقوق بینالملل یا مجوزی از شورای امنیت سازمان ملل ندارد، مخالف بودهایم.»
روابط تجاری دوجانبه چین و روسیه طی سالهای گذشته گسترش یافته و حجم تجارت میان دو کشور در سال ۲۰۲۴ از ۲۴۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. بخش عمده این مبادلات نیز با استفاده از ارزهای ملی دو کشور انجام میشود.
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه این طرح را با ۲۶۲ رأی موافق در برابر ۱۵۹ رأی مخالف تصویب کرد و دهها نماینده دموکرات نیز در کنار جمهوریخواهان به آن رأی مثبت دادند.
این طرح اکنون برای امضای «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا ارسال میشود.
براساس این مصوبه، دولت ترامپ میتواند بر کشورهایی که نفت و گاز روسیه را خریداری میکنند، از جمله چین و هند، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد اعمال کند.