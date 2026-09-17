طلا و برنز حاجیلوئیان و جان محمدزاده در تورنمنت روسیه/ ۵ آزادکار ایران حذف شدند

رقایت‌های بین المللی کشتی آزاد روسیه با کسب ۲ مدال طلا و برنز و حذف ۵ نماینده دیگر ایران به پایان رسید.

جوان آنلاین: تیم منتخب کشتی آزاد ایران در پایان رقابت‌های بین‌المللی جام احمد قدیروف در روسیه به یک مدال طلا و یک مدال برنز دست یافت و ۵ آزادکار دیگر ایران نیز از دور مسابقات کنار رفتند.

به گزارش ایسنا، مهدی حاجیلوئیان در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال طلا رسید و مرتضی جان‌محمدزاده نیز در وزن ۱۲۵ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.

علی اصغر سلطانی و امیررضا تیموری زاد در ۶۵، سجاد پیردایه در ۷۰، علی اکبر فضلی در ۷۴ و امیرعلی مسلمی در وزن ۸۶ کیلوگرم نیز با شکست مقابل رقبای خود حذف شدند.

هدایت آزادکاران اعزامی ایران در این رقابت‌ها بر عهده امین طاهری و مهدی یگانه جعفری بود.