کد خبر: 1379961
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تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶
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دستور ویژه برای رسیدگی به پرونده قتل ۵ عضو یک خانواده در سیمون بولیوار

3 رئیس کل دادگستری تهران برای رسیدگی دقیق به پرونده قتل ۵ عضو یک خانواده در سیمون بولیوار دستور ویژه‌ای صادر کرد.

جوان آنلاین: به نقل از قوه قضاییه، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در رابطه با پرونده قتل ۵ عضو یک خانواده در محدوده سیمون بولیوار تهران، دستور رسیدگی ویژه و دقیق به این موضوع را صادر و تاکید کرد که نتیجه تحقیقات و اقدامات قضایی پس از تکمیل بررسی‌ها، به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش‌های اولیه، اجساد ۳ زن و ۲ مرد که بنا بر اطلاعات موجود قربانی یک جنایت خانوادگی شده‌اند، ساعتی پیش در محدوده بلوار سیمون بولیوار تهران کشف شد.

عامل این جنایت دستگیر شده و در جریان تحقیقات، به قتل مادر، ۲ برادر و ۲ خواهر خود با استفاده از سلاح گرم اعتراف کرده است.

متهم در اظهارات خود مدعی شده که اجساد قربانیان را در عمق ۲۶ متری زمین دفن کرده است که پس از بررسی‌های انجام‌شده، اجساد کشف و از محل خارج شدند.

متهم در اظهارات اولیه خود، انگیزه این اقدام را مسائل مالی و ارث عنوان کرده است؛ رسیدگی قضایی به این پرونده ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.

برچسب ها: دادگستری تهران ، پرونده قتل ، سلاح گرم
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