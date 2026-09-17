ایجاد آرامش برای مردم اولین نقش اورژانس است

جوان آنلاین: محمد رضا ظفرقندی روز پنجشنبه در مراسم پنجاه و یکمین سالروز تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی که در هتل المپیک تهران برگزار شد، افزود: همه افرادی که در اورژانس خدمت میکنند، دستیار خداوند هستند و خدمتی که انجام میدهند و آرامشی که پس از کمک به یک فرد ایجاد میکنند به هیچ طریقی قابل جبران نیست.
ظفرقندی اظهار کرد: اورژانس در یک سال و نیم گذشته بیش از پیش، عیار خود را ثابت کرد. معمولا در سختیها، سازمانها و افراد، ماهیت اصلی خود را بروز داده و میزان توانایی آنها محک میخورد. معمولا در آرامش، حرفهای زیادی گفته میشود، اما در دشواریها مشخص میشود که عیار واقعی افراد چقدر است. همه مردم ایران مشاهده کردند که نقش اورژانس چقدر رفیع است.
وی ادامه داد: من خودم را عضو اورژانس میدانم؛ زیرا رشتهام یعنی جراحی عروق و تروما، به گونهای است که خودم را عضوی از اورژانس میدانم. شاید هزاران عمل جراحی انجام داده باشم، اما صحنههای اورژانس همواره در ذهن من میماند؛ خاطرم هست بیماری در بیمارستان سینا بود و به من خبر دادند که به آنجا بروم و وقتی به پل حافظ رسیدم، راه بندان بود و از پل حافظ تا بیمارستان سینا را دویدم.
باید سواد سلامت اورژانسی مردم را افزایش بدهیم
وزیر بهداشت اظهار کرد: ما باید همیشه برای مدلهای مختلف آماده باشیم؛ در حال حاضر جنگی وجود دارد و از طرفی امکان دارد که جنگهای دیگری پیش بیاید و بنابراین علاوه بر آمادگی جسمانی، باید آمادگی لجستیک و علمی هم داشته باشیم.
وی افزود: البته باید یک قدم به پیش رفته و سواد سلامت اورژانسی مردم را افزایش دهیم؛ به طور مثال، انجام احیا باید در مراکز عمومی به مردم آموزش داده شود.
ظفرقندی گفت: یک قدم مهم این است که مردم در جامعه به مردم آموزش بدهد؛ به طور مثال به تازگی یک دستگاه آموزش احیا در مترو گذاشته شد و در چند ساعت، ۳۰۰ نفر نحوه کار را یاد گرفتند. این اقدام بسیار ارزشمند است.
تقویت لجستیک و ناوگان اورژانس با همکاری استانداران
وزیر بهداشت اظهار کرد: برای تقویت لجستیک و ناوگان اورژانس نیز اقداماتی در حال انجام است و گفتیم هر استانداری که ۵۰ درصد هزینه تعمیر آمبولانس را تامین کند، ما نیز ۵۰ درصد بقیه هزینه را تامین میکنیم تا ناوگان آمبولانس نوسازی شود.