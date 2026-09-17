درخواست پرسپولیس برای برگزاری و ضبط کامل جلسه رسیدگی به یک پرونده

پرسپولیس در نامه رسمی به فدراسیون فوتبال، درخواست برگزاری جلسه رسیدگی با حضور مدیران باشگاه طرف شکایت، حضور وکلای پرسپولیس، ضبط کامل جلسه و در صورت امکان پخش آنلاین آن را مطرح کرده است.

جوان آنلاین: باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه‌ای رسمی به فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی، درخواست‌های خود درباره نحوه برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده شکایت این باشگاه را اعلام کرد.

به گزارش مهر، باشگاه پرسپولیس در این نامه خواستار آن شده است که جلسه رسیدگی به پرونده شکایت این باشگاه با حضور مدیران باشگاه طرف شکایت برگزار شود تا موضوع در حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین پرسپولیس درخواست کرده است وکلای این باشگاه نیز در جلسه رسیدگی حضور داشته باشند و در فرآیند تبادل لوایح و مستندات پرونده مشارکت کنند.

از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده در این نامه، ضبط کامل جلسه رسیدگی است. باشگاه پرسپولیس همچنین اعلام کرده در صورت امکان، جلسه به صورت آنلاین نیز در دسترس قرار گیرد و در صورت نیاز، فایل ضبط‌شده جلسه برای اطلاع عموم منتشر شود.