کد خبر: 1379950
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تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳
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هشدار پلیس راهور به رانندگان سرویس مدارس فاقد معاینه فنی

2 پلیس راهور اعلام کرد: هیچ مماشاتی با رانندگان سرویس فاقد معاینه فنی نخواهیم داشت.

جوان آنلاین: سرهنگ رابعه جوانبخت؛ رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ از بررسی و نظارت بر استاندارد‌های سرویس مدارس همزمان با روز‌های بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: معاینه فنی خودرو، داشتن گواهینامه معتبر همچنین احراز سلامت روحی، روانی و جسمی رانندگان از جمله مواردی است که مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، جوانبخت با اشاره به اهمیت سلامت و ایمنی دانش‌آموزان در زمان استفاده از سرویس مدارس گفت: با توجه به بازگشایی مدارس، شهر یک رونق و حال و هوای خوبی دارد و این قدم‌های کوچک که در خیابان‌ها و پیاده رو‌ها گذاشته می‌شود گرچه کوچک هستند، اما رویا‌های بزرگی در پی دارند و ما به عنوان پلیس بهمراه والدین و مدیریت شهری دغدغه داریم که مسیر رسیدن این قدم‌های کوچک به رویا‌های بزرگ را هموار کنیم در واقع اولین حلقه امنیت و آرامش دانش آموزان در مسیر یادگیری، برخورداری از یک سرویس مدرسه ایمن است.

سرهنگ جوانبخت در تعریف سرویس مدرسه اظهار کرد: سرویس مدرسه تنها یک وسیله حمل و‌نقل عمومی نیست بلکه دارای ابعاد وسیعتری است و ما باید بسیار دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم چرا که ما عزیزترین افراد زندگی خود رابه دست راننده می‌سپارم و مهم‌تر آنکه به عنوان والدین باید مطالبه‌گری داشته باشیم همچنین شرایط راننده‌ای که قرار است مدیریت سفر را داشته باشد، چرا که فقط یک راننده ساده نیست بلکه مسئول کوچکترین مسافران شهر است و باید مسئولیت واقعی خود را بعنوان راننده سرویس کاملا درک کرده باشد.

وی در ادامه افزود: خودرویی که راننده آنرا هدایت می‌کند، یک خودرو ساده و معمولی نیست بلکه یک خودرو حمل و‌نقل عمومی است که کودکان و دانش آموزان را به مدرسه می‌رساند پس ابعاد کیفیت خودرو و معایته فنی بسیار حائز اهمیت است. البته ترکیب راننده و خودرو همزمان همانند دوبالی است که برای یک پرواز ایمن به آن نیازمندیم و با توجه به این ابعاد طلایی، سرنوشت ساز و تصمیماتی که بسیار مهم است می‌تواند در به سلامت رسیدن فرزندان ما تاثیرگذار باشد.

رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ ویژگی‌های اساسی و بسیار مهم یک راننده سرویس خوب را این چنین توضیح داد: راننده سرویس مدرسه خوب باید ترکیبی از مهارت، صبوری و مسئولیت پذیری باشد. او نگهبان کوچکترین مسافران این شهر است پس باید در بعد ویژگی‌های جسمی و روحی روانی دارای سلامت کامل باشد.

جوانبخت در مورد انتخاب راننده سرویس مدرسه گفت: ما به عنوان والدین باید یک تحلیل شخصیتی کامل و مناسب داشته باشیم، راننده سرویس را از نزدیک ملاقات کنیم که آیا صلاحیت اولیه را دارد؟ آیا شخصیت راننده سرویس، مسئولیت‌پذیر است که فرزندان خودمان را به او بسپاریم و اینکه در شرایط بحرانی بتواند شرایط خوبی را برای فرزندان ما رقم بزند، عصبانی نباشد، پرخاشگری نداشته باشد، رفتاری متناسب با صبوری و آرامش و مهارت کافی و مدیریت بحران در شرایط مختلف از جمله بارش برف و باران را نیز داشته باشد.

جوانبخت با توجه به نزدیک شدن «بازگشایی مدارس» در پایان یادآور شد: سرویس مدارس و رانندگان آن برای پلیس بسیار حائز اهمیت است، زیرا مسئولیت حفظ جان دانش آموزان را برعهده دارد و در این خصوص پلیس هیچ گونه مماشاتی با راننده متخلف و خودرویی که فاقد معاینه فنی میباشد را ندارد.

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برچسب ها: پلیس راهور ، سرویس مدارس ، معاینه فنی
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