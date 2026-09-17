پرداخت کامل بدهی بانکی قدیمی باشگاه پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس بدهی بانکی قدیمی خود را که طی سال‌های گذشته منجر به تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام متعدد شده بود، به‌طور کامل پرداخت کرد.

جوان آنلاین: باشگاه پرسپولیس با تصویب هیئت مدیره خود یکی از بدهی‌های قدیمی را پرداخت کرد.

این بدهی مربوط به پرونده‌ای قدیمی بود که طی چندین سال مفتوح باقی مانده و در مقاطع مختلف، احکام قضایی متعددی در خصوص آن صادر شده بود. روند پیگیری این پرونده حتی تا مرحله صدور احکام مرتبط با توقیف اموال باشگاه نیز پیش رفته بود.

با این حال، باشگاه پرسپولیس با انجام اقدامات لازم و تأمین منابع مالی، در نهایت کل بدهی مربوط به این پرونده را تسویه کرد و با پرداخت کامل آن، پرونده مذکور از نظر بدهی بانکی مختومه شد.

بر این اساس، باشگاه پرسپولیس در حال حاضر بابت این بدهی قدیمی، تعهد مالی معوقی نداشته و مشکل ایجادشده در این خصوص به‌طور کامل برطرف شده است.