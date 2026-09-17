وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

جوان آنلاین: "آسوشیتدپرس" به نقل از دو مقام منطقهای اعلام کرد که همزمان با جنگ عربستان سعودی علیه انصارالله، ذخایر موشکهای رهگیر این کشور رو به کاهش است و ریاض برای دریافت کمک به متحدان منطقهای و غربی خود روی آورده است.
به گزارش تسنیم، این مقامات اظهار داشتند که سعودیها از فرانسه، بریتانیا، پاکستان و مصر خواستهاند تا برای کمک به مقابله با موشکها و پهپادهای شلیکشده، تجهیزات و نیروهای پدافند هوایی را در منطقه مستقر کنند.
یکی از مقامات منطقهای گفت که عربستان سعودی در «وضعیت بسیار دشواری» قرار دارد، زیرا نه تنها باید از پایگاههای نظامی و تأسیسات حیاتی دولتی خود محافظت کند، بلکه باید امنیت تأسیسات نفتی در سراسر این پادشاهی را نیز تأمین نماید.
این مقام دوم اظهار داشت که عربستان سعودی همچنین در تلاش است تا متحدان بینالمللی خود را برای انجام واکنشی جمعی علیه انصارالله بسیج کند.