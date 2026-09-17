ترافیک در محور هراز و کندوان سنگین است

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محور‌های استان گفت: ترافیک در محور هراز و کندوان سنگین گزارش شده است.

جوان آنلاین: علی صادقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار با بیان اینکه تردد در تمامی راه‌های مازندران به صورت دوطرفه انجام می‌شود، اظهار کرد: در محور کندوان، ترافیک در برخی محدوده‌ها از نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز، محدوده‌های سه راهی چلاو تا بایجان با ترافیک سنگین مواجه است و در محور سوادکوه نیز تردد در محدوده‌های درون‌شهری نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: تردد در دیگر محور‌های مواصلاتی استان در حال حاضر روان است و رانندگان ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با توجه به افزایش حجم سفر‌ها با احتیاط بیشتری در مسیر‌ها تردد کنند.

صادقی همچنین با اشاره به اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی مازندران گفت: این محدودیت‌ها از ظهر روز چهارشنبه در راه‌های استان آغاز شده و تا صبح روز شنبه ادامه خواهد داشت.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شوند و زمان سفر خود را با توجه به شرایط محور‌های مواصلاتی مدیریت کنند.