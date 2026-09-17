کد خبر: 1379935
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تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۶
اقتصاد » اخبار کلی

افزایش نرخ بهره کشور‌های خلیج فارس در پی تصمیم فدرال رزرو

23 امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اکثر بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، در پی تصمیم فدرال رزرو آمریکا مبنی بر افزایش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره، روز چهارشنبه نرخ‌های کلیدی بهره خود را افزایش دادند.

جوان آنلاین: سازمان پولی عربستان سعودی نرخ توافق بازخرید (ریپو) خود را با ۲۵ واحد پایه افزایش به ۴٫۵۰ درصد و نرخ توافق بازخرید معکوس را نیز با ۲۵ واحد پایه افزایش به ۴٫۰۰ درصد رساند. عربستان سعودی بزرگترین تولیدکننده نفت جهان و بزرگترین اقتصاد منطقه است.

به گزارش ایسنا، امارات متحده عربی نرخ پایه تسهیلات سپرده‌گذاری یک‌شبه خود را با ۲۵ واحد پایه افزایش، به ۳٫۹ درصد رساند. بانک مرکزی عمان نیز نرخ ریپوی خود را با ۲۵ واحد پایه افزایش، به ۴٫۵ درصد رساند.

بانک‌های مرکزی قطر و بحرین نیز نرخ‌های کلیدی بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دادند.

با وجود اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، وعده داده بود در دوران ریاست‌جمهوری خود قیمت‌ها را کاهش دهد، اما تاثیر هم‌زمان تعرفه‌های جهانی واردات، شوک انرژی ناشی از جنگ علیه ایران، و هزینه‌های سرمایه‌ای مرتبط با رونق هوش مصنوعی، همچنان فشار بر قیمت‌ها را حفظ کرده است. فدرال رزرو در واکنش به این شرایط، نرخ بهره معیار خود را یک‌چهارم درصد افزایش داد و آن را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد رساند.

بر اساس گزارش اینوستینگ، اکثر کشور‌های صادرکننده نفت و گاز در حوزه خلیج فارس معمولا نرخ‌های خود را همگام با فدرال رزرو تنظیم می‌کنند، زیرا ارزش پول ملی آنها به دلار آمریکا متصل است. کویت تنها استثنا در این زمینه محسوب می‌شود و ارزش دینار کویت به سبدی از ارز‌ها که شامل دلار نیز می‌شود، متصل است.

بانک مرکزی کویت نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه داشت و در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که داده‌های فعلی نشان‌دهنده «سلامت و استحکام ثبات پولی و مالی» در این کشور است.

بر اساس نظرسنجی رویترز در ماه ژوئیه، اکثر اقتصاد‌های منطقه خلیج فارس در سال جاری با انقباضی شدیدتر از پیش‌بینی‌های قبلی مواجه خواهند شد و سپس در سال ۲۰۲۷ بهبود خواهند یافت، زیرا تجاوز نظامی آمریکایی صهیونی به ایران، با ایجاد اختلال در محموله‌های انرژی عبوری از تنگه هرمز، آسیب به تاسیسات تولید انرژی و کاهش تردد که بر گردشگری و جریان‌های تجاری منطقه تاثیر گذاشت، شرایط را دگرگون کرد.

برچسب ها: نرخ بهره آمریکا ، امارات ، عربستان
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