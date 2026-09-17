حجم مبادلات ایران با بریکس ۶۰ میلیارد دلار در سال است

جوان آنلاین: محمدصادق قنادزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی با اشاره به دستاوردهای حضور رئیس جمهور ایران در نشست سران بریکس گفت: در این نشست، موضوعاتی از جمله توسعه کریدورهای بینالمللی، سازوکارهای پرداخت، تجارت و همکاریهای مالی مورد بررسی قرار گرفت و ایران نیز بر آمادگی خود برای مشارکت در این حوزهها تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: رایزنیهای دوجانبه نیز بخشی از این تعاملات بود و در آنها موضوع توسعه مسیرهای تجاری و ترانزیتی و ایجاد راهکارهای مناسب برای مبادلات مالی میان کشورها مورد توجه قرار گرفت.
قنادزاده افزود: ایران با وجود محدودیتهای ناشی از تحریم، شرایط جنگی و مشکلات ایجادشده در حوزه حملونقل و پروازها، حضور خود را در رویدادهای اقتصادی بریکس حفظ کرده است و باید از این حضور برای توسعه روابط تجاری استفاده کرد.
قنادزاده خاطرنشان کرد: ایران باید از این فرصت برای افزایش تعاملات اقتصادی با اعضای بریکس استفاده کند و همکاریها را از سطح رایزنیهای سیاسی به پروژههای مشخص در حوزه تجارت، حملونقل، پرداخت و سرمایهگذاری برساند.
وی حجم مبادلات ایران با اعضای این گروه را حدود ۶۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ۲۳ میلیارد دلار از صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس اختصاص دارد و در مقابل، ۳۷ میلیارد دلار کالا از این کشورها وارد کشور میشود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از جمعیت جهان در کشورهای عضو این گروه زندگی میکنند و سهم این کشورها از اقتصاد جهانی نیز در سالهای اخیر افزایش یافته است؛ به همین دلیل، بریکس امروز به مجموعهای اثرگذار در معادلات اقتصاد بینالملل تبدیل شده است.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: همکاری اعضای بریکس با ایران در مسیرهای ترانزیتی، تسهیل تجارت، هماهنگیهای گمرکی و استانداردی و سازوکارهای پرداخت در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: استفاده از پولهای ملی در مبادلات تجاری نیز از جمله موضوعاتی است که در سالهای گذشته مطرح شده بود، اما اکنون بحث بر سر ایجاد سازوکارهای اجرایی و عملی برای آن است.
قنادزاده گفت: در روابط دوجانبه میان اعضا میتوان استفاده از ارزهای محلی را گسترش داد و در ادامه، این تجربه میتواند به شکلگیری ابزارهای مالی گستردهتر در میان کشورهای عضو منجر شود.
وی با بیان اینکه بریکس سهم قابل توجهی از تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: با وجود حجم بالای مبادلات، هنوز ظرفیتهای این عضویت به شکل کامل در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار نگرفته است.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: لازم است نگاه به عضویت ایران در پیمانهایی همچون بریکس، سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اسلامی از سطح حضور سیاسی فراتر رفته و به همکاریهای اقتصادی ملموس تبدیل شود.
وی تاکید کرد: گسترش مناسبات تجاری با اقتصادهای بزرگ میتواند برای ایران که با محدودیتهای ناشی از تحریم مواجه است، مسیرهای جدیدی برای تداوم تجارت خارجی ایجاد کند و بخشی از فشارهای ناشی از محدودیتهای بینالمللی را کاهش دهد.