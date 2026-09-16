عضو انصارالله: عربستان به دنبال فریب جهان است

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به سرنگونی جنگنده اف ۱۵ عربستان سعودی بر فراز یمن، گفت که عربستان به دنبال فریب جهان است.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، «ضیف الله الشامی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله گفت: عربستان سعی دارد جهانیان را فریب بدهد در حالی که با خونسردی یمنی‌ها را می‌کُشد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: مشاهده صحنه‌های سرنگونی جنگنده سعودی، تمام دروغ‌ها را برملا کرد و لاشه این هواپیما روایت کاملی از برملا شدن همه این دروغ‌ها و افتراهاست.

نیرو‌های مسلح یمن صبح چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: به یاری خداوند، موفق شدیم یک فروند جنگنده اف-۱۵ سعودی را در حالی که مشغول انجام عملیات خصمانه در حریم هوایی استان مأرب بود، سرنگون کنیم.

این بیانیه افزود: این هواپیما در حالی که مشغول انجام اقدامات خصمانه در حمایت و پشتیبانی از نیرو‌های دشمن سعودی بود، توسط یک موشک زمین‌به‌هوای ساخت داخل سرنگون شد.

همچنین عصر چهارشنبه نیرو‌های مسلح یمن از سرنگونی یک فروند پهپاد جاسوسی متعلق به ائتلاف سعودی در آسمان استان مأرب خبر دادند.