آمادگی سازمان ملل برای میزبانی مذاکرات روسیه و اوکراین در حاشیه مجمع عمومی

جوان آنلاین: گوترش در پاسخ به پرسش خبرگزاری ریانووستی درباره اینکه آیا حاضر است میزبان دیداری سهجانبه با حضور «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه و «آندری سیبیها» وزیر امور خارجه اوکراین باشد، گفت: «اگر امکانش باشد، با کمال میل این کار را انجام خواهم داد.»
هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۸ سپتامبر در شهر نیویورک آغاز شد. مناظره عمومی این نشست از ۲۲ تا ۲۶ سپتامبر و همچنین در ۲۸ سپتامبر برگزار خواهد شد. نمایندگی روسیه بر عهده لاوروف خواهد بود که انتظار میرود روز ۲۶ سپتامبر سخنرانی کند.
روسیه بارها اعلام کرده است که مسکو به دنبال از میان برداشتن ریشههای اصلی درگیری و دستیابی به صلحی پایدار است، نه آتشبسهای موقتی که نیروهای اوکراینی از آنها برای تجدید تسلیحات و آمادهسازی حملات جدید استفاده میکنند.
لاوروف پیشتر لاوروف درباره مذاکره با اوکراین جهت حلوفصل این جنگ گفته بود: «روسیه هرگز از مذاکره در مورد اوکراین امتناع نکرده و آماده است تا آنها را در قالبهای دو جانبه و سهجانبه انجام دهد. روسیه منتظر پیشنهادهایی برای مذاکره در مورد اوکراین است؛ البته هر چیزی که برای طرفین مذاکره قابل قبول باشد، امکانپذیر است.»