جوان آنلاین: روزنامه زیمان یسرائیل در خبری از یک رسوایی بزرگ در وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی پرده برداشت.

به گزارش تسنیم، به نوشته این رسانه عبری زبان وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که ریاست آن به عهده ایتمار بن گویر است، صد‌ها میلیون شیکل اختصاص یافته برای مبارزه با خشونت در جامعه عربی (فلسطینیان ۱۹۴۸) را بلوکه کرده و حتی برخی از آن را به خزانه بازگردانده است.

در ادامه این خبر آمده است: بر اساس سندی که از سوی دفتر نخست‌وزیر صادر شده، این وزارتخانه تاکنون حدود دو سوم از بودجه سال ۲۰۲۶ را که بالغ بر ۳۰۰ میلیون شیکل است، مصرف کرده؛ این در حالی است که حدود ۱۰۰ میلیون شیکل در سال ۲۰۲۵ بدون استفاده باقی مانده است.

همچنین از مجموع ۱.۵ میلیارد شیکل اختصاص یافته به این وزارتخانه در چارچوب طرح پنج‌ساله برای دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۶، تاکنون تنها حدود ۹۵۰ میلیون شیکل استفاده شده است.

بر اساس یک منبع رسمی که در گزارش به آن اشاره شده، بخش بزرگی از بودجه برای استخدام افسران پلیس در کلانتری‌های مناطق عربی و مختلط اختصاص یافته بود، اما پلیس به اهداف استخدامی خود دست نیافته است و وزارت تحت امر بن گویر عملکرد خاصی در این زمینه نداشته است.