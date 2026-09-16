جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری تاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی خطاب به شهروندان این کشور اعلام کرد: مبارزات انتخاباتی دومای روسیه، مهم و از بسیاری جهات تعیین کننده است.
به گزارش مهر، رئیس جمهور روسیه در این باره ادامه داد: کارزار انتخاباتی گسترده در روسیه در شرایطی که عملیات ویژه نظامی در جریان است، برگزار میشود. انتخابات پیش رو مطابق با قانون و در چارچوب زمانی تعیینشده برگزار خواهد شد.
ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: از شهروندان روسیه میخواهم که در انتخابات شرکت و تصمیمی مسئولانه اتخاذ کنند. مشارکت در انتخابات کمک به تقویت کشور است. رأی هر یک از رأی دهندگان دارای اهمیت است. نتیجه انتخابات پاسخ مشترک ما به کسانی خواهد بود که میخواهند روسیه را تضعیف و ما را از حاکمیت محروم کنند و حق تعیین مستقل سرنوشت را از ما بگیرند.