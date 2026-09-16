حملات هوایی سعودی به شمال یمن

جوان آنلاین: به نقل از «سبانت»، هواپیما‌های بدون سرنشین سعودی عصر امروز چهارشنبه، منطقه «آل‌الشیخ» در بخش مرزی «منبه» در غرب استان صعده را هدف قرار دادند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، این حمله در منطقه‌ای مرزی در نزدیکی عربستان سعودی انجام شده است.

جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی ناشی از این حمله هوایی منتشر نشده است.

عربستان سعودی در سال‌های گذشته مناطق مرزی شمال یمن را هدف حملات هوایی قرار داده و نیرو‌های مسلح یمن نیز در مقاطع مختلف مواضع و اهدافی در داخل خاک عربستان را هدف قرار داده‌اند.