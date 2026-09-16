جوان آنلاین: به نقل از شبکه فاکس نیوز، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا که در آستانه انتخابات میان دورهای کنگره این کشور شکست هم حزبیهای جمهوریخواه خود را حتمی میداند، کوشید بخشی از شکستهای دولت کشورش علیرغم صرف هزینه دهها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: دیروز ۱۸ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز عبور کرد!
به گزارش مهر، وزیر انرژی آمریکا در پاسخ به سئوال خبرنگار مبنی بر «آیا آن قدر جسارت دارید که برای کاهش قیمت انرژی، بازه زمانی مشخصی تعیین کنید؟»، از سر استیصال و درماندگی پاسخ داد: قطعاً نمیتوانم رفتار ایران را پیش بینی کنم.
کریس رایت، در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد:در جریان این درگیری، برخی از منابع انرژی از بازار خارج کرده است. در حال حاضر این [وضعیت]باعث یک فداکاری کوتاه مدت برای آمریکاییها شده است (افزایش شدیدی قیمت حاملهای انرژی). اما این [وضعیت]برای پایان دادن به توانایی ایران در افزایش دائمی قیمت انرژی است!
وی در ادامه بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هستهای ایران، مدعی شد: ترامپ به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هستهای دست یابد. این امر نه تنها موجب بی ثباتی منطقه میشود، بلکه قیمت انرژی را برای همیشه افزایش میدهد!